'Sokağın Ruhu' Eksiliyor! Köşe Başında Bekleyen Masumlar Arnavutköy’de Toplanmaya Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği'nin sahipsiz hayvanların toplanması yönündeki yeni talimatına yönelik ilk korkunç işlem Arnavutköy’de başladı. Arnavutköy Belediyesi ekipleri ilçede 5 araçla gezerek köpekleri tek tek topladı.

İstanbul Valiliği, yeni eğitim-öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte şikayetlerin arttığını belirterek acil toplama kararı aldığını duyurmuştu.

Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tüm ilçe kaymakamlıklarına, belediyelere, emniyet ve jandarma birimlerine iletilmişti.

Arnavutköy Belediyesi tarafından toplanan hayvanlar

BARINAKLARDA KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Kamuoyunda ‘Kanlı Yasa’ olarak adlandırılan kanun sonrasında hayvanlara yapılan işkence artmıştı.

Mersin Hayvan Bakımevi’nde, Gümüşhane’de, Şırnak Silopi Bakımevi’nde yer alan barınaklarda hayvanların hali hayvan severleri isyan ettirmişti.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de belediyeye ait hayvan barınağında çekilen görüntüler yürekleri dağlamıştı. Yaklaşık 20 oda bulunan barınakta, köpeklerin açlık ve susuzluktan öldüğü iddia edilmişti. Görüntüleri çeken hayvansever Mahmut Tonyalı “Bir köpeğin diğer bir köpeğin idrarını içtiğini gördüm. Hayvanlar açlıktan, susuzluktan feryat ediyor, gözlerim yaşardı” demişti.

MERSİN

Yürek yakan bir başka görüntü de Mersin Hayvan Bakımevi’nden gelmişti. Görüntülerde ağır yaralı hayvanların kanlar içinde terk edildiği, çok sayıda yavru kedi ve köpeğin ölüp üst üste yığıldığı, yerlerin kan ve dışkı ile kaplı olduğu ortaya çıkmıştı.

Barınaktan görüntüler paylaşan HAYTAP, personeller ve yetkililer hakkında soruşturma başlatılmasını istemişti.

ŞIRNAK

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda da Şırnak’ta Silopi Bakımevi’ndeki kahreden manzarayı gözler önüne sermişti.

50 derecelik havada bir odaya kilitlenen, aç susuz bırakılan onlarca köpek, görenlerin yüreğini dağlamıştı.

Kaynak: İHA