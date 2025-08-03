Gümüşhane Barınağında Vahşet! Susuzluktan İdrar İçen, Açlıktan Feryat Eden Köpekler

Mersin Hayvan Bakımevi’nde çekilen kan donduran görüntülerin ardından Gümüşhane'de belediyeye ait hayvan barınağında çekilen görüntüler yürekleri dağladı. Yaklaşık 20 oda bulunan barınakta, köpeklerin açlık ve susuzluktan öldüğü iddia edildi. Hayvansever Mahmut Tonyalı “Bir köpeğin diğer bir köpeğin idrarını içtiğini gördüm. Hayvanlar açlıktan, susuzluktan feryat ediyor, gözlerim yaşardı” dedi.

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Gümüşhane Barınağında Vahşet! Susuzluktan İdrar İçen, Açlıktan Feryat Eden Köpekler
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Mersin, İstanbul’dan sonra Gümüşhane’de yaşandığı iddia edilen skandal kan dondurdu. Gümüşhane'de belediyeye ait hayvan barınağında köpeklerin açlık ve susuzluktan öldüğü öne sürüldü.

MAMA KAPLARI BOŞ

Gümüşhane'de bugün sabah saatlerinde barınağa giden hayvansever Mahmut Tonyalı tarafından kaydedilen korkunç görüntüler, tepki topladı. Görüntülerde boş mama ve su kapları dikkat çekerken, birçok köpeğin cansız bedenlerinin yerlerde olduğu görüldü.

Gümüşhane Barınağında Vahşet! Susuzluktan İdrar İçen, Açlıktan Feryat Eden Köpekler - Resim : 1

'DURUM ÇOK VAHİM'

Barınakta görevli personelin yetersiz olduğunu ve hayvanların kaderlerine terk edildiğini söyleyen Mahmut Tonyalı “Durum çok vahim, yetkililerin acilen müdahale etmesi gerekiyor” dedi.

Gümüşhane Barınağında Vahşet! Susuzluktan İdrar İçen, Açlıktan Feryat Eden Köpekler - Resim : 2

'SUSUZLUKTAN İDRAR İÇTİĞİNE TANIK OLDUM'

Barınağa sabah saatlerinde girmekte zorlandığını ancak farklı bir yoldan içeri girmeyi başardığını ifade eden Tonyalı, şunları söyledi: 8-10 köpeğin öldüğünü gördüm. Hiçbirinin su kabında su yoktu, mama yoktu. Hatta bir köpeğin diğer bir köpeğin idrarını içtiğini gördüm. Görevliye ‘Neden su vermiyorsunuz?’ diye sorduğumda, su verdiğini söyledi ama su yoktu. Beni görünce su vermeye başladı. Ben bu işi gönüllülükle yapıyorum, muhalif değilim. Ancak barınaktaki durum gerçekten çok kötü.

Gümüşhane Barınağında Vahşet! Susuzluktan İdrar İçen, Açlıktan Feryat Eden Köpekler - Resim : 3

'HAYVANLAR AÇLIKTAN FERYAT EDİYOR'

Barınakta yaklaşık 20 oda olduğunu ve çektiği görüntülerin sadece küçük bir kısmı olduğunu belirten Tonyalı, “Hayvanlar açlıktan, susuzluktan feryat ediyor. Çoğunda uyuz ve yaralar var, birbirlerini parçalıyorlar. Bu manzara karşısında gözlerim yaşardı” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Barınağında Vahşet! Susuzluktan İdrar İçen, Açlıktan Feryat Eden Köpekler - Resim : 4

BELEDİYEDEN YALANLAMA

Gümüşhane Belediyesi iddiaları yalanlarken, Gümüşhane Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattı.

Gümüşhane Barınağında Vahşet! Susuzluktan İdrar İçen, Açlıktan Feryat Eden Köpekler - Resim : 5

MERSİN'DEKİ GÖRÜNTÜLER KAN DONDURMUŞTU

Kısa süre önce de Mersin Hayvan Bakımevi’nde çekilen görüntüler yürekleri dağlamıştı. Görüntülerde ağır yaralı hayvanların kanlar içinde terk edildiği, çok sayıda yavru kedi ve köpeğin ölüp üst üste yığıldığı, yerlerin kan ve dışkı ile kaplı olduğu görülmüştü.

Barınaktan görüntüler paylaşan HAYTAP, personeller ve yetkililer hakkında soruşturma başlatılmasını istemişti.

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Kaynak: İHA

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