Başakşehir’den Sonra Bu Kez Adres Esenyurt… Köpeklere Vahşet Zinciri

Esenyurt’ta tel örgülerle çevrili bir alana izinsiz giren şüphelinin, burada bulunan bir köpeği çaldığı bildirildi. Aynı kişinin daha önce bir köpeğe işkence ederek öldürdüğü, başka bir köpeği ise yaralı halde bırakıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir sitede “Cezve” adlı kedinin Burak Alan isimli inşaat işçisi tarafından acımasızca öldürülmesi büyük infial yaratmıştı. Kediyi kucağına alıp binaya götüren Alan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hayvanı kuyruğundan tutarak yere vurmuş, tekmelemiş ve başını ezerek katletmişti. Şüpheli olay sonrası gözaltına alındı.

Başakşehir’den Sonra Bu Kez Adres Esenyurt… Köpeklere Vahşet Zinciri - Resim : 1

BU KEZ ADRES ESENYURT

Benzer bir vahşet haberi de bu kez Esenyurt’tan geldi. İddiaya göre, Ardıçlı Mahallesi 846’ncı Sokak’ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tel örgülerle çevrili bir alana girerek içeride bulunan köpeği çaldı. Şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, mahalle sakinlerinin verdiği bilgilere göre, aynı kişi, o gün aynı bölgede bir başka köpeğe işkence ederek öldürdü. Ayrıca bir köpeğin boğazını sıkarak derisini yüzdüğü ve ağır yaralı halde bırakıp olay yerinden kaçtığı da öğrenildi.

Başakşehir’den Sonra Bu Kez Adres Esenyurt… Köpeklere Vahşet Zinciri - Resim : 2

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Yaralı köpek, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Veteriner Hizmetleri ekiplerince olay yerinden alınarak tedavi altına alındı. İstanbul Emniyeti, bir köpeği çalan, birini öldüren ve bir diğerini ağır yaralayarak kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Sessiz Çığlığın Adresi Mersin! Cansız Bedenleri Üst Üste Yığılmış, Yaralılar, Kanlar İçinde Ölüme Terk Edilmiş… Bakım Değil Kabus EviSessiz Çığlığın Adresi Mersin! Cansız Bedenleri Üst Üste Yığılmış, Yaralılar, Kanlar İçinde Ölüme Terk Edilmiş… Bakım Değil Kabus EviGüncel
Başakşehir'deki Kedi Katili Hakkında Flaş GelişmeBaşakşehir'deki Kedi Katili Hakkında Flaş GelişmeGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Esenyurt Hayvan
Son Güncelleme:
İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını
Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vurulmuştu! Çeşme'deki Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vurulmuştu! Flaş Gelişme
Kahinler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor! Astrologlar Geleceği Görebilen Burçları Açıkladı Kahinler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor! Astrologlar Geleceği Görebilen Burçları Açıkladı
İzmir'de Felaketin Fotoğrafı! Baraj Kurudu, Eski Kara Yolu Bile Ortaya Çıktı Baraj Kurudu, Eski Kara Yolu Bile Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri... Kabarık Dosyası Herkesi Şoke Etti İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri
‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’ Avukatı Tarih Verdi ‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’
Bakan Tekin Kararını Açıkladı: LGS İptal Edilecek mi? LGS İptal Edilecek mi?
8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem! Tsunami Uyarısı Verildi, Kıyılar Boşaltılıyor 8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem
400 Milyonluk Vurgun! 25 Yıllık Kuyumcu Sırra Kadem Bastı, Mahalleli Şokta 25 Yıllık Kuyumcu Sırra Kadem Bastı, Mahalleli Şokta