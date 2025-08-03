Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vurulmuştu! Çeşme'deki Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme

Çeşme'de bir eğlence mekanında yaşanan, Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın vurulduğu silahlı saldırıda 7 kişi yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

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Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vurulmuştu! Çeşme'deki Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme
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İzmir’in Çeşme ilçesinde önceki gece saat 01.00 sıralarında Hacımemiş Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanında bir saldırı meydana geldi. İddiaya göre, Melik Efe A. (19) ve Hüseyin Kerem A. (19), alkol aldıktan sonra mekanda taşkınlık çıkardı. İşletme sahibi, oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı (39), şahıslara müdahale etmek istedi. Bu sırada şüphelilerden biri yanında bulundurduğu tabancayla Aksakallı’ya ateş açtı.

Silahlı saldırı sonucu Mustafa Aksakallı sağ bacağından 2 kurşunla yaralandı. Olay sırasında mekanda bulunan Zeynep G. (25) ise seken kurşunun isabet etmesiyle hafif şekilde yaralandı. Yaşanan panik sırasında kaçmaya çalışan Kubilay Ege E. (20), Ahsen İrem T. (20), Elifnaz Y. (20), Dila B. (21) ve Rabia Merve C. (33) ise kırılan cam parçalarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 7 kişi, daha sonra taburcu edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliler Melik Efe A. ve Hüseyin Kerem A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, olayın masalarına yeterince ilgi gösterilmediği gerekçesiyle başladığını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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Ezgi Mola Saldırı
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