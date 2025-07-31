Sessiz Çığlığın Adresi Mersin! Cansız Bedenleri Üst Üste Yığılmış, Yaralılar, Kanlar İçinde Ölüme Terk Edilmiş… Bakım Değil Kabus Evi

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Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen ‘barınak’ skandallarının ardından skandalın son adresi Mersin Hayvan Bakımevi oldu. Mersin’de kaydedilen görüntüler, kan dondurdu.

Barınakta çekilen görüntülerde kedi yavruların öldükten sonra üst üste kenar atıldığı, hayvanların kanlar içerisinde yaşamaya çalıştığı görüldü.

HAYVANLAR KORKUNÇ HALDE

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), söz konusu korkunç görüntüler sonrasında T.C. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve CİMER’e iletilmek üzere bir suç duyurusu yapacağını duyurdu.

AĞIR YARALI VE KANLAR İÇİNDE

HAYTAP’ın resmi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yapılan paylaşımda, korkunç görüntülere yer verilerek barınaktaki durum şöyle anlatıldı:

Sosyal medyada kamuoyuna yansıyan ve hızla yayılan video ve fotoğraflarda, Mersin Hayvan Bakımevi’nde ağır yaralı ve kanlar içinde bırakılmış hayvanların tedavisiz şekilde kaderine terk edildiği, çok sayıda yavru kedi ve köpeğin ölüp üst üste yığıldığı, yerlerin kan ve dışkı ile kaplı olduğu, hijyen koşullarının tamamen ihlal edildiği açıkça belgelenmiştir.

'SUÇ TEŞKİL EDİYOR'

HAYTAP, önceki yıllarda da Mersin'de hayvanların nakil araçlarında havasızlıktan boğularak öldüğünü hatırlattı.

“Görüntüler artık alışılacak değil, hesap sorulacak bir düzeydedir” diye vurgulayan HAYTAP, hukuki dayanaklar ve suç teşkil eden fiilleri ise şöyle sıraladı:

5199 sayılı Kanun madde 4/ç: Hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine neden olabilecek her türlü müdahale yasaktır.

5199 sayılı Kanun madde 6: Bakımevlerinin hayvanlara barınma, tedavi, beslenme ve rehabilitasyon sağlaması zorunludur.

2025 güncellemesiyle TCK 151. madde: Sahipsiz hayvana eziyet, kötü muamele, aç-susuz bırakma, yaralama, öldürme fiilleri artık mal değil can statüsü kapsamında hapis cezası ile yargılanmaktadır.

Hayvan Bakımevleri Yönetmeliği: Bakımevlerinde fiziki koşullar, acil müdahale, izolasyon, kısırlaştırma ve tedavi imkanları yasal zorunluluktur.

SORUŞTURMA TALEBİ

Mersin Hayvan Bakımevi’nde görev yapan tüm personel, veteriner işleri müdürü ve bağlı yöneticiler hakkında “görevi kötüye kullanmak, hayvana işkence ve ihmalle ölüme sebebiyet vermek” suçlarından soruşturma başlatılması,

Söz konusu bakımevinin mevcut koşullarının acil olarak denetlenmesi ve hayvan sağlığına uygunluk yönünden raporlanması istendi.

'YÜZLERCE KÖPEKTE KENE GÖRDÜK'

Hayvan Kurtarma Hizmeti görevlisi Alper Karmış ise X hesabından Mersin’deki barınaktan görüntüler paylaşarak “Bakın ben en az 1 1.5 yıldır Mersin barınağındaki KENE sorununu yazıyorum. Yetkililer sürekli "ilaçlıyoruz" dedi durdu. İlaçlama çözüm değil! Keneli köpekleri kliniğe alıp, keneleri çıkartmaları ve ardından parazit damlası yapmaları gerekir. Yapmıyorlar. Yüzlerce köpekte böyle kene gördük. Öndekinin burnu akıyor, arkadaki uyuz, en arkada yerde olanın kemikleri sayılıyor. Böyle tedavi olmaz! Durumları bu kadar farklı hayvanlar bir arada olamaz” diyerek tepki gösterdi.