‘Tüy Öldürdü’ Yalanı Son Buldu! Akıl Dışı İddialar Çürütüldü, Kediler Yine Masum Çıktı

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Sakarya’da 65 yaşındaki Okan Diköz’ün vefatıyla ilgili basına yansıyan bazı haberler, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Bazı yayın organlarında, Diköz’ün ‘akciğerine kedi tüyü kaçması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti’ yönündeki haberleri üzerine Sakarya Sağlık Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olan bu ifadelerin özellikle evinde hayvan besleyen vatandaşlar arasında endişe yarattığına dikkat çekildi.

'ÖLÜM NEDENİ KEDİ TÜYÜ DEĞİL'

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Diköz'ün akrabası Sakarya Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Alemdar, 25 Temmuz Cuma günü hayatını kaybettiğini ve cenazesinin ertesi gün Sapanca Yanık Mahallesi’nde defnedildiğini belirtti. Alemdar, basında çıkan haberlere ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Haber sitelerinde çıkan 'Kedi tüyü nedeniyle vefat etti' haberleri, muhtemelen kendisinin çok bilinen hayvanseverliği nedeniyle oluşan yanlış algıya bağlı yapılmıştır. Gerçek ölüm nedeni akciğerlerindeki kanser tutulumu olup kamuoyunun bu konuda doğru bilgilenmesini isteriz. Ölüm nedeninin kedi tüyü yutmasıyla bir ilgisi yok."

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Diköz’ün ölümü sonrası ‘kedi tüyü’ haberlerini yayılmasının ardından çok sayıda uzman da benzer şekilde açıklamalarda bulunmuştu. Tıbbi olarak "kedi tüyünden ölüm" gibi bir durumun mümkün olmadığına dikkat çeken uzmanlar, evcil hayvanların hijyen koşullarına dikkat edildiği sürece ciddi bir sağlık riski taşımadığı konusunda hemfikir.

Kaynak: AA