Ebru Gündeş'te Boşanma İddialarına Yanıt Geldi

Geçtiğimiz şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile Dubai'de evlenen sanatçı Ebru Gündeş'in boşanacağı iddia edilmişti. Gündeş boşanma iddialarına yanıt verdi.

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Ebru Gündeş'te Boşanma İddialarına Yanıt Geldi

Arabesk müziğin kraliçesi Ebru Gündeş’in, 2024’ün şubat ayında 4. kez nikah masasına oturduğu kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Beyaz TV’de yayımlanan bir programda Ebru Gündeş ile ilgili açıklamalarda bulunan Pınar Eliçe, Gündeş'in boşanma kararı aldığını iddia ederek, "Ebru Gündeş'te bir pişmanlık söz konusu ama ne oldu tam içeriğini araştıracağım. Önümüzdeki günlerde bunun nedenini de söyleriz. Bir sıkıntı var. Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ile 5 ay arasında Ebru Gündeş'in boşanma davası açacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

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Gündeş boşanma iddialarına Instagram hesabından eşi Murat Özdemir'le bir fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı, kalp emojisi ekleyip, "İyi ki" notunu düştü.

Güneş, Özdemir ile evlenmeden önce, adı 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonuyla anılan ve ABD’nin ambargosunu deldiği için ABD’de bir süre tutuklu kalan Reza Sarraf ile 2010 yılından 2021 yılına kadar bir birliktelik yaşamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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