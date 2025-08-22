'İkinci Seçil Erzan' Vakası Denilmişti... Bakın Gerçek Ne Çıktı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ziraat Bankası’nda görevli G.B.’nin milyonlarca liralık vurgun yaptığı öne sürüldü. G.B.’nin ‘özel kalem müdürü’ olduğu, üst düzey banka yöneticilerinin adını kullanarak onlarca kişiye 'yüksek getirili fon' vaadiyle para topladığı iddia edildi. CHP’li Cevdet Akay, bunun ikinci Seçil Erzan vakası ifade etti.

ZİRAAT KAYNAKLARI ANLATTI

Ziraat Bankası kaynakları, olayın perde arkasını anlattı. Buna göre bankada çalışan G.B.’nin bankacılık işlemleri yapma yetkisi bulunmuyor ve dolandırılan kişiler aslında kendi çevresinden.

G.B.’nin görev tanımı, gelen telefonlara bakmak ve yönlendirme yapmakla sınırlı. G.B., pozisyonu gereği en basit para yatırma-çekme işlemini bile yapması mümkün değil.

ÇEVRESİNİ DOLANDIRMIŞ

İddiaya göre dolandırıldığını söyleyen mağdurların bir kısmı personel. Kalanlar da ilgili kişinin akrabaları. Yani bu mağdurlar, kişinin bir banka şubesinde çalışmasından dolayı tanıdığı kişilerden oluşuyor. Bankacı-müşteri ilişkisindeki kişiler değil.

Olayın üzeri kapatılmak isteniyor iddiasının ise doğru olmadığı ifade edilirken, dolandırıcılığın banka tarafından iç denetim işe tespit edildiği vurgulandı. Banka yönetimi olayı öğrenince personelin banka ile ilişiği kesildiği de ifade edildi. Ardından da konu ile ilgili soruşturma raporları dahil tüm bilgilerin adli makamlara teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: Oda TV