İkinci 'Seçil Erzan' Vakası! 'O Bankanın Özel Kalem Müdürü Onlarca Kişiyi Dolandırdı' İddiası: 'Günoo Kızlar... Sizin İçin Yükleme Yapılacak'

Ziraat Bankası’nda üst düzey yöneticilerin özel kalem müdürlüğünü yapmış Gizem B.’nin, yüksek getiri ve uygun fiyatlı ev vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay’ın ortaya attığı iddiaya göre, Gizem B., banka yöneticilerine tanınan özel haklardan yararlanarak yüksek getiri sağlama ve Emlak Konut üzerinden uygun fiyatlı ev alma vaatleriyle çok sayıda kişiden milyonlarca lira topladı. Ancak bu paraların buharlaştığı öne sürülüyor.

SAVCILIĞA ŞİKAYET

Olay, Denizbank’taki Seçil Erzan’ın yüksek kârlı fon vaadiyle gerçekleştirdiği dolandırıcılık davasına benzetilerek “İkinci Seçil Erzan vakası” olarak nitelendirildi. Gizem B.’nin, mağdurlara Emlak Konut’un antetli kâğıtlarını kullanarak sahte satış sözleşmeleri hazırladığı ve peşinatları kendi hesabına havale ettirdiği belirtiliyor. Bir mağdurun savcılık ifadesinde, “Gizem B., Emlak Konut’un daire sattığını söyleyerek referansla girilebileceğini belirtti. 24 Nisan 2025’te 700 bin TL’yi onun IBAN’ına gönderdim” dediği aktarılıyor. Mağdurlar, dolandırıldıklarını anlayınca savcılığa şikayette bulundu.

Soruşturma kapsamında Gizem B.’nin bankadaki pozisyonunu kullanarak güven kazandığı ve özellikle yüksek getiri arayan kişileri hedef aldığı iddia ediliyor. Olayın boyutları, Seçil Erzan’ın futbolcular ve iş insanlarını dolandırdığı Ponzi sistemiyle benzerlik gösteriyor. Savcılık, şikayetler üzerine soruşturmayı derinleştirirken, mağdurların sayısı ve toplam vurgun miktarının daha da artabileceği belirtiliyor.

SES KAYITLARI DOSYADA: 'GÜNOO KIZLAR...'

Mağdurların savcılığa verdiği ifadelere delil olarak banka dekontları, Emlak Konut adına hazırlanmış sözleşmeler ve bazı ses kayıtları da eklendi.

Gizem B’nin, parasını isteyen ve kendisini sıkıştıran mağdurlardan birisine gönderdiği bir ses kaydının içeriği şöyle:

“Günoo kızlar, ne yapıyorsunuz!... 08.30’da bankaya geldim daha gözlerimi açamadım. Patronun bugün uçuşu var. Sabahtan Hazine ile görüşelim paraların işlemleri için diye konuştuk. Sorun yok kızlar, ilk defa yolunda ilerledi. Hatta sabahtan imza mimza derlerdi. Ama şöyle, 8.45 gibi teyidimizi aldık. Dakika dakika anlatıyorum. Normalde pazartesileri zırhlı araçlarla para yüklemesi yapılıyor ya. Daha önce de size söylemiştim. 4.30 gibi paralar gelecek. Yani normalde şu anda aşağıda 10 milyona kadar varmış. Bugün yükleme yapılacak sizin için. Akşam 17.30 gibi ben de aşağıya ineceğim para sayacağız. Zaten patron, ‘7’si bloke kalkış demiştik Gizem. Sen başında dur’ dedi. Havale limitlerinizi de 200 milyon olarak ayarladım. Yarın 09.30-10.00 gibi paralar yansımış olur.”

SEÇİL ERZAN OLAYI NEDİR?

Seçil Erzan, 2000 yılında Denizbank Çorlu Şubesi’nde bankacılık kariyerine başladı ve 2010’da Bahçeşehir Şube Müdürü oldu. 2011’de Florya Şubesi’ne atandı ve Galatasaray camiasıyla yakın ilişkiler kurdu. İddialara göre, 2011’de borsada zarar eden Erzan, borçlarını kapatmak için yüksek kârlı fon vaadiyle para toplamaya başladı. Fatih Terim ve Hakan Ateş’in adını kullanarak güven kazanan Erzan, sahte belgeler ve banka kaşeli evraklarla futbolcular ve iş insanlarından milyonlarca dolar topladı. 2022’de sistemin çökmesiyle mağdurlar şikayetçi oldu. 7 Nisan 2023’te bir iş insanının şikayetiyle soruşturma başladı ve Erzan, 11 Nisan 2023’te tutuklandı. Toplam 29 kişi şikayetçi olurken, dava kapsamında 18 müşteki yer alıyor. Erzan, paraları elden aldığını, bazı kişilere faiz ödediğini, ancak kimseyi dolandırma niyeti olmadığını savunuyor. Denizbank ise işlemlerin kayıt dışı olduğunu ve üst yönetiminin olaydan habersiz olduğunu belirtiyor.

