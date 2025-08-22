219 Canın Firari Sanığı İfadesi Alınarak Serbest Bırakılmış!

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 219 kişinin hayatını kaybettiği Atilla Eren Apartmanı davasında aranan firari sanık müteahhit Ahmet Canbaz'ın ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Avukat Ecevit Alkan, "Bu süreç içinde iki yıl boyunca Ahmet Canbaz hakkında yakalama kararı vardı. Meğer Antalya'da bir konakta yaşıyormuş" diyerek karara tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
219 Canın Firari Sanığı İfadesi Alınarak Serbest Bırakılmış!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yıkılan Atilla Eren Apartmanı'nda 219 kişi hayatını kaybetti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Atilla Eren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin müteahhit Hikmet Günsay, Günsay'a ait şirketin imzaya yetkili müdürü Burak Günsay, müteahhit Ahmet Canbaz, Canbaz'ın şirket ortakları ve imzaya yetkili müdürleri Ersan Dalyan, Özen Şahutoğlu, yapı sahibi Anıl İnal, şantiye şefi Buket Günsay, yapı denetim şirketi sahibi Gökhan Tutar, statik proje ve uygulama denetçisi Mustafa Kahraman, kontrol elamanları Ali Kosalı ve Dilara Horuz Ekenel hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İFADESİNİ ALIP SERBEST BIRAKMIŞLAR

Üçü tutuklu sanığın bulunduğu dosyada firari olan ikinci müteahhit Ahmet Canbaz'ın, mayıs ayında ikamet ettiği Antalya'da ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

İfade tutanağına göre Ahmet Canbaz, bu projeden daire aldığını ve projenin en başta Özburak İnşaat adına Hikmet Günsay tarafından yürütüldüğünü savundu.

MÜŞTEKİ AVUKATI KARARA İSYAN ETTİ

Müşteki avukatı Ecevit Alkan ise binayı asıl müteahhit Hikmet Günsay'dan satın alan ve inşaat sürecini yöneten kişinin Ahmet Canbaz olduğunu, malzemelerin alınmasından belediye ilişkilerinin yürütülmesine ve kat sayısının artırılmasına kadar birçok önemli kararda Canbaz'ın etkili olduğunu belirtti.

Mahkemede sanıkların 'Biz tutukluysak, o da tutuklanmalı' şeklindeki savunmalarına katıldığını kaydeden Alkan, "Dosyada adı geçen herkesin başta da Ahmet Canbaz'ın tutuklanması gerekiyor. Bu süreç içinde iki yıl boyunca Ahmet Canbaz hakkında yakalama kararı vardı. Meğer Antalya'da bir konakta yaşıyormuş" dedi.

Avukat Alkan, Ahmet Canbaz'ın ilk savunmalarında şirketle bir ilgisi olmadığını iddia etmesine rağmen ifadesinde şirketin kendisine ait olduğunu ve pazarlıkları kendisinin yürüttüğünü kabul ettiğini belirterek, bu çelişkili ifadelerin itiraf niteliğinde olduğunu ve Canbaz'ın tutuklanması gerektiğini vurguladı. Alkan, Canbaz'ın serbest bırakılmasına aileler kadar diğer sanıkların da isyan ettiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
6 Şubat depremleri Hatay Müteahhit
Son Güncelleme:
Ankara’da Katledilen Hakan Çakır’ın Babası Tehditlere Diz Çökmedi: Kefenimizi Giydik Dolaşıyoruz, Geri Adım Atmayacağım’ Ankara’da Katledilen Hakan Çakır’ın Babası Tehditlere Diz Çökmedi: Kefenimizi Giydik Dolaşıyoruz'
2002’den Bu Yana Faaliyet Gösteriyordu: Yüzlerce Çalışanı Olan Bursalı Dev Şirket Hintli Milyardere Satıldı Bursalı Şirketin Tamamı Hintli Milyardere Satıldı
Oto Devi O İlimizi Seçti! Yüzlerce Kişiye İş Kapısı Olacak, Dev Araba Fabrikası İçin Geri Sayım Başladı Yeni Araba Fabrikası Kuruluyor
6 Yıl Olacak, Gülistan Doku'dan Hâlâ Haber Yok... Dosya Raftan İndi, Kent Altüst Ediliyor! Özel Ekipler Devrede Dosya Raftan İndi, Kent Altüst Ediliyor! Özel Ekipler Devrede
ÇOK OKUNANLAR
Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı! Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı!
Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı! Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!
4 İldeki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı 4 İldeki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
İsrail'in 'Kıtlık Silahı' 1 Bebeğin Daha Ölümüne Neden Oldu! İsrail'in 'Kıtlık Silahı' 1 Bebeğin Daha Ölümüne Neden Oldu!
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda