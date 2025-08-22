Sındırgı ve İstanbul Depremini Bilmişti: Şener Üşümezsoy Riskli Fay Hattına Dikkat Çekip Uyardı: Yakın Tarihte Büyük Bir Deprem Yaşanacak!
10 Ağustos tarihinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası gözler bölge illere çevrildi. Artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ederken deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken yeni bir uyarı geldi. 23 Nisan’dan meydana gelen İstanbul depremini bilen ardından Balıkesir’de yaşanan depremi de 1 hafta öncesinden tahmin edip uyaran Üşümezsoy, şimdi de Simav aft hattına kritik bir uyarıda bulundu. İşte Şener Üşümezsoy’un dikkat çeken deprem uyarısı…
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin eden deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu sefer Simav’a dikkat çekti.
Bölgede çalışmalar yaptığını ve önemli nitelikte olan bilgiler elde etiğini ifade eden Üşümezsoy, bekleyen korkunç tehlikeyi aktardı.
Sındırgı depreminin, Simav fay hattının doğuya doğru uzanan bir kolunda gerçekleştiğini belirten Üşümezsoy, bu hattın 15 kilometrelik bir bölümünün kırılmasıyla 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ifade etti
ÜŞÜMEZSOY ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI: HALEN DEPREM RİSKİ VAR!
Ancak burumu tüm hatlarını boşaltmadığını ifade etti. Üşümezsoy, Sındırgı depreminin ardından Simav ve Sındırgı arasında hala 70 kilometre uzunluğunda bir fay hattı potansiyeli bulunduğunu, bu alanın 30-40 kilometrelik kısmının 1965’teki 6.5 büyüklüğündeki Demircili depreminde kırıldığını, dolayısıyla geriye kalan 30-40 kilometrelik kısmında halen risk olduğunu belirtti.
Üşümezsoy, Simav’ın kavunun iç çekirdeği gibi yükseldiğini, Sındırgı’nın ise kabuk kısmında yer alan ‘Ophiolitic Kayalar’ üzerinde bir faylanma olduğunu belirtti. Bu durumun, Simav fayının çok daha aktif ve yüksek atım potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.