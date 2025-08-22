Sındırgı ve İstanbul Depremini Bilmişti: Şener Üşümezsoy Riskli Fay Hattına Dikkat Çekip Uyardı: Yakın Tarihte Büyük Bir Deprem Yaşanacak!

ÜŞÜMEZSOY ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI: HALEN DEPREM RİSKİ VAR!

Ancak burumu tüm hatlarını boşaltmadığını ifade etti. Üşümezsoy, Sındırgı depreminin ardından Simav ve Sındırgı arasında hala 70 kilometre uzunluğunda bir fay hattı potansiyeli bulunduğunu, bu alanın 30-40 kilometrelik kısmının 1965’teki 6.5 büyüklüğündeki Demircili depreminde kırıldığını, dolayısıyla geriye kalan 30-40 kilometrelik kısmında halen risk olduğunu belirtti.