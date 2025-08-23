Trabzon ve Eyüpsultan'daki Olayların Ardından... Trafikte Yol Kesene de Düğünde Havaya Ateş Açana da Hapis Cezası Geliyor!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trabzon ve İstanbul'da son yaşananların ardından yol kesene de havaya ateş açana da hapis cezasının uygulanmasına yönelik düzenlemelerin 11. Yargı Paketi'yle Meclis'e geleceğini duyurdu.

Trabzon’daki bir gelin çıkarma merasiminde silahla havaya ateş açılmasıyla can kaybı ve yaralanmaların yaşanması ve İstanbul’da trafikte bir kadın sürücünün önünün kesilmesinin ardından olayların faili olan şahıslar tutuklanırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bakan Tunç. “Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hazırladığımız yasal düzenleme önerileri, 10. Yargı Paketi’nde yer almış ve Kanun Teklifi, Meclis Grubumuz tarafından uygun bulunarak TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiştir.

Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirilecektir” dedi.

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketiyle Meclis’e getirilecek düzenlemeyle, trafikte yol kesme eylemini yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacağını kaydetti.

Trabzon ve Eyüpsultan'daki Olayların Ardından... Trafikte Yol Kesene de Düğünde Havaya Ateş Açana da Hapis Cezası Geliyor! - Resim : 1

TRAFİKTE YOL KESENE BİR YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS

Tunç, “Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir. Hiç kimsenin trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir” dedi.

HAVAYA ATEŞ AÇMASININ CEZASI ARTIYOR

Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde de hapis cezası öngörülürken, Bakan Tunç detayları şöyle paylaştı:

“Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta, Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da (kuru sıkı silah) bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir.

Bu suçun; düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.”

ÖLÜM GERÇEKLEŞİRSE NE OLACAK?

Söz konusu fiiller sonucunda bir yaralanma veya ölüm gerçekleşmesi halinde ise uygulanacak hükümleri, “Bu fiiller sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi halinde halihazırda bu suçlardan mevzuatımızdaki cezalar eksiksiz şekilde uygulanmaktadır” ifadeleriyle açıkladı.

TRABZON'DA HAVAYA ATEŞ ATAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin merasimi sırasında silahın ateşlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. Bu olayla ilgili Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafıdan başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bugün 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Trabzon ve Eyüpsultan'daki Olayların Ardından... Trafikte Yol Kesene de Düğünde Havaya Ateş Açana da Hapis Cezası Geliyor! - Resim : 2

İSTANBUL'DA KADIN SÜRÜCÜYE DEHŞETİ YAŞATTI

İstanbul Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın sürücünün önünü keserek hakaret eden ve aracın üstüne çıkıp tekme atan kamyonet şoförü S.Y. gözaltına alınmıştı.

Trabzon ve Eyüpsultan'daki Olayların Ardından... Trafikte Yol Kesene de Düğünde Havaya Ateş Açana da Hapis Cezası Geliyor! - Resim : 3

Trafikte kadın sürücüye korku dolu anlar yaşatan şahıs, tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
ÇOK OKUNANLAR
