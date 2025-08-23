Krema ve Kaymak Üretimine Bakanlık Ayarı! İşletmelere Tarih Verildi, Baştan Sona Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı, krema ve kaymak üretimine yönelik köklü değişiklikler getiren “Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği”ni Resmi Gazete’de yayımladı. 23 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe giren tebliğ, ürünlerin üretim, işleme, taşıma, depolama ve piyasaya arz süreçlerinde hijyen ve kalite standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Gıda işletmecilerine, yeni kurallara uyum için 31 Aralık 2025’e kadar süre tanındı.

ÜRETİMDE YENİ DÖNEM, YENİ KURALLAR

Yeni düzenlemeye göre, krema ve kaymak yalnızca inek, koyun, keçi veya manda sütünden üretilebilecek. Süt yağı dışında hiçbir hayvansal veya bitkisel yağ kullanılamayacak, süt proteini dışındaki proteinlerin eklenmesi de yasaklandı. Fermente veya ekşi krema üretiminde kullanılan laktik asit bakterilerinin, son tüketim tarihine kadar canlı ve aktif kalması zorunlu olacak. Çeşnili kremalarda taklit ve tağşişe yol açacak maddeler kullanılamayacak, kaymak ürünlerinde ise doğrudan çeşni maddesi eklenmesi yasaklandı.

ETİKETLER DE DEĞİŞİYOR

Tebliğ, etiketleme kurallarında da önemli değişiklikler getiriyor. Tek bir hayvan türünün sütünden üretilen krema ve kaymaklarda, türün adı (örneğin “inek sütü kreması”) etikette belirtilecek ve ilgili hayvanın görseli kullanılabilecek. Ancak farklı hayvan türlerinin sütleri karıştırıldığında, etikette “inek, koyun, keçi ve manda sütlerinden üretilmiştir” gibi ifadeler yer alacak, fakat bu ürünlerde hayvan görsellerine izin verilmeyecek. Sürülebilir krema etiketlerinde ürün adı, en az 3 milimetre punto büyüklüğünde yazılacak.

Tebliğ kapsamı dışında kalan ürünlerin etiket, reklam ve tanıtımlarında “krema” ifadesi kullanılamayacak. Çeşnili işlem görmüş kremalarda, kullanılan çeşni maddesi ve oranı etiketin ön yüzünde açıkça belirtilecek. Ayrıca, fermente veya ekşi krema ile asitlendirilmiş kremalarda enzim kullanımı durumunda, bu enzim bileşen listesinde yer alacak.

İŞLETMECİLERE TARİH VERİLDİ, GERİ SAYIM BAŞLADI

Bakanlık, yeni düzenlemeyle gıda sahteciliğinin önüne geçmeyi ve tüketicilere şeffaf bilgi sunmayı amaçlıyor. Coğrafi işaret tescilli krema ve kaymaklar, Sınai Mülkiyet Kanunu’na uygun olarak piyasaya sunulabilecek. 31 Aralık 2025’e kadar gıda işletmecilerinin tebliğe uyum sağlaması gerekirken, bu tarihten önce üretilen ürünler raf ömrü sonuna kadar piyasada kalabilecek. Aykırı üretim yapan işletmelere, 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak.

Uzmanlar, yeni tebliğin hem ürün kalitesini artıracağını hem de tüketici güvenini güçlendireceğini belirtiyor. Ancak sektör temsilcileri, uyum sürecinin maliyet ve uygulama açısından bazı işletmeler için zorlayıcı olabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: CNBCE