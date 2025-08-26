Türkiye’nin 81 İlinde Sığınak Yapılacak! TOKİ Çalışmalara Başladı

Türkiye genelinde 81 ilde modern sığınak inşa edilecek. TOKİ’nin üstleneceği projeyle, olası savaş, afet ve nükleer tehditlere karşı güvenli alanlar oluşturulacak.

Türkiye’nin 81 İlinde Sığınak Yapılacak! TOKİ Çalışmalara Başladı
Türkiye’nin 81 ilinde modern sığınaklar inşa edilecek. Gazeteci Zafer Şahin’in aktardığı kulis bilgisine göre, olası savaş, afet ya da nükleer tehditlere karşı güvenli alanların oluşturulması için çalışmalar başladı. Projenin hayata geçirilmesini ise TOKİ üstlenecek.

Türkiye’nin 81 İlinde Sığınak Yapılacak! TOKİ Çalışmalara Başladı - Resim : 1

Birçok ülkede uzun süredir kullanılan sığınak sistemlerinin artık Türkiye’de de hayata geçirileceğini belirten Şahin, "Türkiye’nin etrafı adeta bir ateş çemberi. Ancak 81 ilin tamamında yalnızca tek bir sığınak var, o da Ankara Kalesi’nin altında ve 2. Dünya Savaşı’ndan kalma. Günümüz koşullarına uygun olup olmadığı bile belirsiz" dedi.

TOKİ İNŞA EDECEK

Şahin, olası savaş, afet ya da nükleer tehdit durumunda sivil halkın güvenliği için her ilde modern sığınaklar yapılmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Edinilen bilgilere göre bu sığınaklar, devletin toplu konut projelerinde önemli rol üstlenen TOKİ tarafından inşa edilecek.

Çalışmaların detaylarına ilişkin resmi açıklama beklenirken, projeyle birlikte Türkiye’nin her ilinde güvenli sığınakların kurulması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye
