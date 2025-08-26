Memur-Sen, Bakanlık Önünden Seslendi

Memur-Sen, Hakem Kurulu’nun 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklara ilişkin karar toplantısı öncesinde Bakanlık önünde toplandı. Genel Başkan Ali Yalçın, maaş artışlarında adalet çağrısı yaparak Hakem Heyeti’ni tarafsız karar vermeye davet etti.

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için bugün yapacağı dördüncü toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplandı.

'ADALETLE KARAR VERİN'

Açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu çalışanlarının maaş artışlarında adil bir karar verilmesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, Hakem Heyeti’ne seslenerek, “Noter damgasından kurtulmak istiyorsanız talimatla değil adaletle karar verin” ifadelerini kullandı.

4. TOPLANTI BUGÜN

6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün dördüncü kez toplanacak.

Kurul bugüne kadar üç kez bir araya geldi ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. Hakem Heyeti’nin kararını en geç 27 Ağustos’a kadar duyurması bekleniyor.

