Zenginler Kıyamet Günü İçin Gizli Sığınak Almaya Başladı: O Bölgelerde Arsa Kalmadı
Birçok milyarderin, olası bir kıyamet senaryosunda hayatta kalmak için 5 bölgeden gizli gizli arazi toplamaya başladığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel ısınma, pandemi gibi küresel tehditlerin artmasıyla birlikte, zenginlerin geleceğe yönelik endişeleri de artıyor. Birçok milyarder, olası bir kıyamet senaryosunda hayatta kalmak için farklı stratejiler geliştiriyor. Zenginler kıyametten sonra ayakta kalacak 5 bölgeden gizli gizli arazi satın almaya başladı.
Yeni Zelanda, düşük nüfus yoğunluğu, güçlü tarım altyapısı, sürdürülebilir enerji kaynakları ve izolasyonu sayesinde, küresel bir çöküş durumunda bile ayakta kalabilecek en güvenli ülkelerden biri olarak gösteriliyor. Özellikle jeotermal ve hidroelektrik enerji kaynakları, geniş tarım alanları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.
MİLYARDERLER GİZLİCE ARAZİ TOPLUYOR
Araştırmalara göre, birçok milyarder, kıyamet senaryolarına karşı hazırlık amacıyla Yeni Zelanda'da arazi satın alıyor. Bu durum, ülkenin doğal güzellikleri ve sürdürülebilir yaşam koşullarıyla birlikte, zenginler arasında popüler bir yatırım haline gelmesine neden oldu.
GÜVENLİ SIĞINAKLAR
Yeni Zelanda'nın yanı sıra, İzlanda, İngiltere, İrlanda ve Avustralya'nın Tazmanya eyaleti de olası bir küresel çöküşte güvenli sığınaklar olarak değerlendiriliyor. Bu ülkeler, güçlü ekonomileri, tarım alanları ve doğal kaynakları sayesinde dikkat çekiyor.
Küresel çöküş senaryoları, iklim değişikliği, pandemi gibi küresel sorunların birleşimiyle ortaya çıkabilecek büyük bir felaketi ifade ediyor ancak uzmanlar, bu tür senaryoların gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu söylüyor.