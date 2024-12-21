Zenginler Kıyamet Günü İçin Gizli Sığınak Almaya Başladı: O Bölgelerde Arsa Kalmadı

GÜVENLİ SIĞINAKLAR

Yeni Zelanda'nın yanı sıra, İzlanda, İngiltere, İrlanda ve Avustralya'nın Tazmanya eyaleti de olası bir küresel çöküşte güvenli sığınaklar olarak değerlendiriliyor. Bu ülkeler, güçlü ekonomileri, tarım alanları ve doğal kaynakları sayesinde dikkat çekiyor.

Küresel çöküş senaryoları, iklim değişikliği, pandemi gibi küresel sorunların birleşimiyle ortaya çıkabilecek büyük bir felaketi ifade ediyor ancak uzmanlar, bu tür senaryoların gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu söylüyor.