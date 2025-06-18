Türkiye'de Sadece O İlde Sığınak Bulunuyor: Herkes Merak Ediyordu Gerçek Ortaya Çıktı

İsrail-İran gerilimi sonrası milyonlarca kişi Türkiye'deki sığınakları sorgulamaya başladı. Yasal zorunluluklara rağmen Türkiye genelinde aktif ve halka açık sığınak neredeyse yok. Sadece bir ilde sığınak bulunurken, diğer şehirlerde yaşayan milyonlarca kişi olası bir saldırıda nereye sığınacağını araştırmaya başladı. Peki Türkiye'deki sığınak nerede? İşte detaylar...

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Türkiye'de Sadece O İlde Sığınak Bulunuyor: Herkes Merak Ediyordu Gerçek Ortaya Çıktı
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İsrail ile İran arasında artan gerilim, savaş ihtimalini yeniden gündeme taşırken, Türkiye’deki vatandaşlar da olası bir çatışma durumunda sığınabilecekleri alanların olup olmadığını sorgulamaya başladı. Gazze’de aylardır süren saldırılar ve 13 Haziran’da İsrail’in İran’a düzenlediği saldırı, bölgedeki tansiyonu zirveye çıkardı. İran’ın karşılık vermesiyle birlikte halklar sığınaklara yönelirken, milyonlarca kişi Türkiye'deki sığınakları araştırmaya başladı. Peki Türkiye'de sığınak var mı, nerede?

TÜRKİYE'DE SIĞINAK VAR MI?

İsrail’de sığınaklara kaçan siviller ve İran’da güvenli bölgelere göç eden halkın ardından, Türkiye’de yaşayan milyonlarca kişi “Türkiye'de sığınak var mı?” sorusuna yanıt arıyor. Ancak ortaya çıkan tablo pek iç açıcı değil. Türkiye genelinde modern ve işlevsel sığınaklara neredeyse hiç rastlanmıyor.

YASAL ZORUNLULUKLAR VAR AMA UYGULAMA YOK

Türkiye'de Sadece O İlde Sığınak Bulunuyor: Herkes Merak Ediyordu Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 1

Türkiye’de sığınak ihtiyacına dair düzenlemeler aslında yıllar öncesine dayanıyor. 1987 yılında çıkarılan Sığınak Yönetmeliği’ne göre, 1500 metrekareden büyük ve 12’den fazla bağımsız birime sahip binalarda sığınak yapılması zorunlu. 3194 sayılı İmar Kanunu da bu yönetmeliğe dayanak oluşturuyor. Fakat denetimlerin yetersiz olması ve yaptırımların eksikliği nedeniyle bu zorunluluk çoğu projede kâğıt üzerinde kalıyor.

Birçok apartman projesinde sığınak olarak ayrılan alanlar ya otopark, kömürlük ya da depo olarak kullanılıyor. Böylece yönetmelikte tanımlı olsa da, bu alanlar gerçek bir sığınak işlevi görmüyor.

TÜRKİYE'DE SADECE O İLDE SIĞINAK BULUNUYOR

Türkiye’de halka açık, aktif şekilde kullanılan modern bir sığınak neredeyse yok. Bazı devlet kurumları ya da tarihi binalarda yer alan sığınaklar ise yalnızca belirli kişilere özel. Örneğin, Ankara Kalesi’nin altında bulunan ve II. Dünya Savaşı döneminden kalma bir sığınak, sembolik anlam taşısa da, bugünkü ihtiyaçlara karşılık verebilecek donanımda değil.

TOPLANMA ALANLARI YANLIŞ ANLAŞILIYOR

AFAD tarafından belirlenen toplanma alanları da sıkça sığınaklarla karıştırılıyor. Oysa bu alanlar, afet sonrası halkın bir araya gelmesi ve organizasyonun sağlanması için planlandı, savaş, bombardıman ya da benzeri durumlar için fiziksel bir koruma sağlamıyor.

YÖNETMELİK VAR, DENETİM YOK

Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği, sığınakların belli standartlara göre yapılmasını zorunlu kılıyor:

En az 1 saat yangına dayanıklı olmalı

Kişi başına 0.75 metrekare alan ayrılmalı

Havalandırma, su deposu ve tuvalet gibi ihtiyaçlar karşılanmalı

Ancak gerçek hayatta bu kriterlere uyan sığınaklara rastlamak oldukça zor.

Kaynak: Haber Merkezi

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