CHP'den Beşiktaş Belediyesi Kararı: Tutuklanan Rıza Akpolat'ın Yerine...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının arından yerine vekil seçeceklerini açıkladı. Çelik "Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde Başkanımızın görevine dönmesini bekliyoruz. Başkanımız görevine dönene kadar CHP'li meclis üyelerimizden bir vekil seçilecektir" ifadelerini kullandı.

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CHP'den Beşiktaş Belediyesi Kararı: Tutuklanan Rıza Akpolat'ın Yerine...

Beşiktaş Belediye binasının önünde açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Rıza Polat’ın tutuklanmasının izlenecek yol haritasını açıkladı.

Çelik, CHP MYK’sının İstanbul’da toplanacağını açıklarken Akpolat’ın tutukluluğuna itiraz edileceğini bildirdi.

CHP'den Beşiktaş Belediyesi Kararı: Tutuklanan Rıza Akpolat'ın Yerine... - Resim : 1

Çelik açıklamalarında şunları belirtti:

CHP olarak bu siyasi kumpas karşısında hem hukuki hem siyasi olarak en üst sevide mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, partimizin üst yöneticileri sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hala burada, bütün programlarının iptal etti.

Bugün saat 12.00'de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası'nda partimizi MYK toplantısı gerçekleşecek. Genel Başkanımız partimizin bütün kurullarını İstanbul'a davet etti.

Rıza başkanımızın tutukluluğuna hızlı bir şekilde avukatlarımızla itiraz edeceğiz. Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde görevine geri dönemsini bekliyoruz.

CHP'den Beşiktaş Belediyesi Kararı: Tutuklanan Rıza Akpolat'ın Yerine... - Resim : 2

‘AKP’Lİ BELEDİYELER DE İNCELENECEK Mİ?’

Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen iş insanının AKP’li belediyelerle yaptığı işlere de dikkat çeken Çelik, “Rıza başkanın tutuklanmasına gerekçe gösterilen iş adamı, yani bir organize suç işlediği söylenen iş adamı ve onun şirketleri onlarca kamu kurumundan ve çok sayıda AK Partili belediyeden de ihale almış durumda. Buradan sormak isterim, örneğin Trabzon Belediyesinde, Isparta Belediyesinde, Bahçelievler Belediyesinde ihale aldığına dair incelemeler gerçekleşecek mi? AK Partili belediyelerdeki o ihaleler de incelenecek mi? Kamuoyuna açıklamak zorundalar” dedi.

Tutuklanan Rıza Akpolat'tan İlk Açıklama: 'Bu Kumpas Davası Bir İtibar Suikastıdır'Tutuklanan Rıza Akpolat'tan İlk Açıklama: 'Bu Kumpas Davası Bir İtibar Suikastıdır'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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CHP Rıza Akpolat Özgür Çelik
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