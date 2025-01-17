CHP'den Beşiktaş Belediyesi Kararı: Tutuklanan Rıza Akpolat'ın Yerine...

Beşiktaş Belediye binasının önünde açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Rıza Polat’ın tutuklanmasının izlenecek yol haritasını açıkladı.

Çelik, CHP MYK’sının İstanbul’da toplanacağını açıklarken Akpolat’ın tutukluluğuna itiraz edileceğini bildirdi.

Çelik açıklamalarında şunları belirtti:

CHP olarak bu siyasi kumpas karşısında hem hukuki hem siyasi olarak en üst sevide mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, partimizin üst yöneticileri sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hala burada, bütün programlarının iptal etti.

Bugün saat 12.00'de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası'nda partimizi MYK toplantısı gerçekleşecek. Genel Başkanımız partimizin bütün kurullarını İstanbul'a davet etti.

Rıza başkanımızın tutukluluğuna hızlı bir şekilde avukatlarımızla itiraz edeceğiz. Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde görevine geri dönemsini bekliyoruz.

‘AKP’Lİ BELEDİYELER DE İNCELENECEK Mİ?’

Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen iş insanının AKP’li belediyelerle yaptığı işlere de dikkat çeken Çelik, “Rıza başkanın tutuklanmasına gerekçe gösterilen iş adamı, yani bir organize suç işlediği söylenen iş adamı ve onun şirketleri onlarca kamu kurumundan ve çok sayıda AK Partili belediyeden de ihale almış durumda. Buradan sormak isterim, örneğin Trabzon Belediyesinde, Isparta Belediyesinde, Bahçelievler Belediyesinde ihale aldığına dair incelemeler gerçekleşecek mi? AK Partili belediyelerdeki o ihaleler de incelenecek mi? Kamuoyuna açıklamak zorundalar” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi