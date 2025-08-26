Bitlis'te 'Kumanya' Zehirlenmesi: Polisler Hastaneye Kaldırıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görevlendirilen polisler gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Polislere verilen kumanyalardaki etlerin çiğ olduğu ortaya çıktı.

Uzun zamandır çalışma koşullarıyla ilgili iyileşme beklediklerini sık sık dile getiren ve protestolar düzenleyen polislerin, bu kez de kendilerine verilen kumpanya nedeniyle zehirlendiği ve hastanelik olduğu öğrenildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görevlendirilen polislere verilen kumanyalardaki etlerin çiğ olması yüzünden gıda zehirlenmesi yaşayan polis memurları, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hem Bitlis'ten hem de çevre illerden görevlendirilen birçok polisin zehirlenenler arasında olduğu bildirildi.

Bitlis'te 'Kumanya' Zehirlenmesi: Polisler Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

Türk Polisi Dayanışma Platformu, olayın ardından yetkililere harekete geçme çağrısı yaptı. Bu meselede sorumluluğu olan her kim varsa bir an önce hesap vermesi gerektiğini vurgulayan polisler, meslektaşları için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bitlis'te 'Kumanya' Zehirlenmesi: Polisler Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 2

İKİ AY ÖNCE SESLERİNİ ÇIKARMIŞLARDI

Geçtiğimiz haziran ayında polis memurları; özlük hakları, çalışma saatleri ve fazla mesai taleplerine dikkat çekmek için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı. X (eski adıyla Twitter) üzerinden açılan etiket kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşirken, polisler, koşullarının iyileştirilmesi için somut adımlar beklediklerini söylemişti.

