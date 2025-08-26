Mücahit Birinci Adli Kontrol Kararıyla Serbest Bırakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, eski AK Parti MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci'nin, İBB soruşturması kapsamında tutuklu iş insanı Murat Kapki'den, serbest kalması karşılığında 2 milyon dolar talep ettiği yönündeki açıklamalarının ardından başlatılan soruşturmada Birinci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi.

İddiaların ardından partisi AKP'den istifa eden Mücahit Birinci, savcılık ifadesinin ardından, imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulaması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mücahit Birinci’nin savcılığa verdiği ifadede, "Ben yaklaşık 25 yıllık avukatım. Görüşme tarihinden yaklaşık bir hafta önce Melih Güler isimli avukat arkadaşım Tekirdağ 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Murat Kapki'nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de kendisine görüşmek için bana vekaletname vermesi gerektiğini, vekaletname olmadan cezaevine görüşmeye gitmeyeceğimi söyledim" dediği öğrenildi.

'AVUKATLIĞINI YAPAMAYACAĞIMI SÖYLEDİM'

Birinci, ifadesinin devamında da "Bunun üzerine Murat Kapki 29/07/2025 tarihinde Muratlı Noterliğinden vekaletname çıkarttı. 31.07.2025 tarihinde özel aracımla Tekirdağ 1 Nolu Kapalı Cezaevi’ne gittim. Murat Kapki ile 20-25 dakikalık bir görüşme yaptım. Kendisi bana üzerine atılı suçları anlattı, etkin pişmanlıkta bulunduğunu ancak değerlendirme sürecinde olduğunu düşündüğünü söyledi. Ben kendisine delillerini sordum, bana yargılandığı dosyayla ilgili olarak soyut beyanlar verdi. Sürekli meselenin etrafında dolandığı ve meseleyi somutlaştıramadığı için kendisine avukatlığını yapamayacağımı söyledim" dedi.

'HEP KONUDAN SAPIYORDU'

Kapki'nin konudan sürekli saparak farklı şeyler anlatmaya başladığını da iddia eden Birinci, "Görüşmeden sonra oradan ayrılırken bana avukatlığımı yapıp yapmayacağımı sordu. Ben de kendisine bu şartlarda olamayacağını söyledim. Kendisine birlikte çalışmamız durumunda Yargıtay süreci dahil dosyayı sonuna kadar takip edip savunmasının da üstleneceğimi beyan ettim. Bu şekilde oradan ayrıldım" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİNDEN 2 MİLYON DOLAR İSTEMEDİM'

5 Ağustos 2025 tarihinde Murat Kapki'nin kendisini azlettiğini söyleyen Birinci, "Bu durumu zaten ceza evi görüşünden ayrılırken Murat Kapki'ye 'Sen gereğini yaparsın' şeklinde iletmiştim. Bu duruma da zaten zimnen mutaabık kalmıştım. Murat Kapki'nin iddia ettiği gibi bir buçuk sayfalık bir metin imzalamasını isteyip, kendisinden 2 milyon USD para kesinlikle talep etmedim. Kendisini tahliye ettirebileceğimi şeklinde de bir söz de vermedim" dedi.

Mücahit Birinci, görüşme tarihinden sonra verdiği bir röportajda sorulan 'Murat Kapki'nin avukatı mısınız?' şeklindeki soruya 'Murat Kapki bana vekaletname verdi, bulunduğu Tekirdağ'daki ceza evi ziyaretine gittim' diye yanıt verdiğini kaydederek "Ancak sır saklama yükümlülüğüm bulunduğu için daha fazlasını anlatmadım. Ben ifademin başında da belirttiğim üzere 25 yıldır avukatlık yapmaktayım. Mesleğimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Söz konusu görüşmede de mesleği ilkelere bağlı kalarak ve sınırı aşmayarak görevimi yerine getirmeye çalıştım" iddiasında bulundu.

'SUÇLAMALARI REDDEDİYORUM'

Kendisinden 2 milyon dolar para istemediğini, avukatın müvekkilinden vekalet ücreti istemesinin de son derece normal olduğunu söyleyen Birinci, "Fakat biz henüz o aşamaya gelmeden görüşmeyi sonlandırdık. Bunun yanında şikayetçinin ifadesinde; söz konusu parayı herhangi bir hakim veya savcıya vereceğime dair bir vaatte bulunmadığımı açıkça belirtmiştir. Bu şikayetin, sıradan bir avukatlık faaliyeti iken, siyasi bir komplo çalışması haline getirildiğini düşünüyorum. Bir hususu daha eklemek istiyorum. Görüşme sırasında yanımda getirdiğim Murat Kapki hakkında Emrah Bağdatlı isimli şahsın attığı X'lerin çıktılarını ve basına yansıyan ifade haberlerini yanımda getirmiştim. Bu kağıtları Murat Kapki'ye verdim, Murat Kapki de bu yazıları okudu. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA