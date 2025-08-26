Tacizle Suçlanan Tayanç Ayaydın Kararını Verdi: Diziye Veda mı Ediyor?
Taciz iddiaları 'Ben Leman' dizisini sarstı. İddiaya göre Tayanç Ayaydın diziden ayrılma kararı aldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
NOW TV’de yayımlanan 'Ben Leman' başrol oynayan Tayanç Ayaydın, taciz iddialarıyla gündemden düşmüyor. Tayanç Ayaydın’ın genç bir meslektaşını mesaj yoluyla taciz ettiği iddiasına projedeki partneri Burçin Terzioğlu'ndan tepki geldi.
Terzioğlu, şu mesajı paylaştı: "Geçmişte ya da günümüzde… Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bilmeden sessiz kalan… Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım."
DİZİDEN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR
Gazeteci Birsen Altıntaş'ın aktardığına göre, Ayaydın projeye veda edecek. İddialara göre deneyimli oyuncu, hem dizinin gidişatına hem de ekibin huzuruna zarar vermemek adına yapımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Son Güncelleme: