Taciz İddialarıyla Gündeme Gelen Komedyen Mesut Süre'den İlk Açıklama: 'Şoktayım'

Komedyen Mesut Süre, kadınları taciz ettiğine yönelik iddialarla bir anda gündeme oturdu. Bir kadının sosyal medyadaki paylaşımıyla başlayan iddialar sonrası Süre'den ilk açıklama geldi.

Bir kadın, bir staj programı için görüştüğü Süre'nin, kendisini yemek yeme bahanesiyle evine davet ettiğini ve burada tacize uğradığını iddia etmişti. Bu paylaşımın ardından çok sayıda kadın da benzer iddialarda bulunmuştu. Hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle 'İlişki Testi' programı iptal edilen komedyen ve sunucu Mesut Süre, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ünlü isim, kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti.

'ŞOKTAYIM'

Süre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım. Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastidir. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm."

NE OLMUŞTU?

Komedyen Mesut Süre hakkında sosyal medyada peş peşe taciz iddiaları gündeme geldi. 'Umarım Annem Dinlemez' adlı podcast programının sunucusu Tuluğ Özlü, kendisine ulaşan mesajları yayımlayarak Süre’ye yönelik taciz suçlamalarını kamuoyuna duyurdu.

Tuluğ Özlü, kendisine gönderilen bir mesajı paylaşarak yıllar önce Süre’nin evine davet edilen bir kişinin taciz iddiasını paylaştı. Mesajda, "Karşı koymak için tüm gücümü kullandım, derhal evden çıktım ve bir daha görüşmedim" ifadeleri yer aldı. Özlü, ayrıca bir staj programı kapsamında Mesut Süre ile görüşen başka bir kişinin de benzer bir olay yaşadığını aktardı.

Özlü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitedeyken bir dergi çıkarıyorduk. Bu dergide alternatif komedi üzerine 'az ünlü' komedyenlerle bir söyleşi yapmak istedik. Bu vasıtayla o dönem radyo programcılığı yapan ve küçük kulüplerde sahne alan Mesut Süre ile tanıştık. Bir süre sonra Mesut Süre bir staj programıyla ilgili görüşmek üzere benimle iletişime geçti. Bu görüşmeyi Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde yaptık. Daha sonra acıktığını söyledi, 'Yemek yiyelim' dedi. Kabul ettim. 'Dışarıda para harcamayalım evde çok güzel yemek var bizde yiyelim' dedi. Yine kabul ettim. (Henüz Türkiye'nin bu kadar korkunç olmadığı dönemlerdi, bir sakınca görmemiştim. Bu açıklamayı yapma gereği duymak bile beni yaralıyor.) Mesut Süre'nin Beşiktaş'taki evine gittik, yemeğimizi yedik.

Artık gitme vakti geldiğinde beni kolumdan tutup koltuğa yatırdı. Üzerime çıktı. Öpmeye çalıştı. Bu arada ben 1.60 boyunda biriyim. Mesut Süre bildiğim kadarıyla 2 metrenin üzerinde. Güçlükle altından çıkabildim. Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim.

Kendisi çok seviliyor. Cinsiyetçilik yapmayan, beyefendi komedyen diye anılıyor. Ayrıca ben şahsın evindeydim. Muhtemelen ya iftira attığım ya kuyruk salladığım söylenecek. İspatlayabileceğim bir durum da yok. Şahsın beni davet ettiği eski mesajlarını da aradım ancak olayın üzerinden 13 sene gibi bir süre geçtiği için herhangi bir mesaj yok. Tek gösterebileceğim şey, dergideki makale. Ve tek verebileceğim detay yediğimiz yemeğin ıspanak olması. O yemeği unutamıyorum."

'İLİŞKİ TESTİ', SÜRE İLE YOLLARINI AYIRDI

İddiaların sosyal medyada hızla yayılması üzerine 'İlişki Testi' programının yapımcısı İda İletişim’den açıklama gelmiş ve yapımcı şirket, Süre ile yollarını kesin olarak ayırdıklarını duyurmuştu.

İda İletişim, "İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre'yle bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz." açıklamasını yapmıştı.

