Burhan Kuzu Öldü, Ruhu Yaşıyor: Avukat Semra Ilık Hakkında Dikkat Çeken İddialar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

T24 yazarı Candan Yıldız, köşe yazısında adı son dönemde suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz'la gündeme gelen avukat Semra Ilık hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı.

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan Selahattin Yılmaz, tutuklanmıştı. İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in avukatıyla cezaevinde yaptığı görüşmede, Selahattin Yılmaz'a "Aziz İhsan Aktaş'ı sustursun" talimatı verdiği iddia edilmişti. Yılmaz'la birlikte avukat Cem Duman ve Semra Ilık da tutuklanmıştı.

Tutuklanan avukat Semra Ilık

'BURHAN KUZU'NUN ADINI KULLANIYORDU'

Candan Yıldız, yazısında, Ilık’ın AKP’nin 2024 yerel seçim döneminde siyasi yorumlarda bulunduğu, çeşitli televizyon kanallarına konuk olduğu, KADEM Ankara üyesi olduğu ve imajıyla “güçlü kadın profili” çizdiği belirtildi. Yıldız, "Semra Ilık’ın memleketinden konuştuğum yerel kaynaklar; Ilık ailesinin yoksul bir aile olduğunu, uyuşturucu baronu Zindaşti’nin tahliyesi için ‘nüfuzunu’ kullandığı iddia edilen ve pandemi nedeniyle hayatını kaybeden anayasacı Burhan Kuzu’nun ofisinde stajını yaptığını öne sürdü. Hatta bir kaynağım 'Burhan Kuzu’nun adını kullanıyordu' dedi." bilgisini paylaştı.

Avukat Ilık'ın siyasetçilerle ilişkileri dikkat çekti

Yıldız’ın aktardığına göre Semra Ilık, memleketinde kan davalı aileler arasında arabuluculuk yapacak kadar güçlü bir figür. Siyasetçilerle verdiği fotoğraflar ve resmi etkinliklere katılımıyla da dikkat çekiyor.

"Selahattin Yılmaz, Cem Duman ve Semra Ilık’ın yükselişi, nüfuzu, ilişkileri açığa çıkarılır mı ya da soruşturma o kadar derinlere iner mi, göreceğiz." ifadelerini kullanan Yıldız, "Şu da net, Aziz İhsan Aktaş’ın listesi tasfiye listesi gibi duruyor." sözleriyle yazısını noktaladı.

Semra Ilık'ın Burhan Kuzu'nun adını kullandığı öne sürüldü

NE OLMUŞTU?

İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in avukatıyla cezaevinde yaptığı görüşmede, Selahattin Yılmaz'a "Aziz İhsan Aktaş'ı sustursun" talimatı verdiği iddia edilmişti. Selahattin Yılmaz'ın da aralarında olduğu 14 kişi “silahlı suç örgütüne üye olmak” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Yılmaz ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen aralarında 2 avukatın da bulunduğu toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da 15 Ağustos tarihinde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda ‘silahlı suç örgütüne üye olmak’ ve Aziz İhsan Aktaş’a suikast suçlamaları ile 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

BURHAN KUZU VE ZİNDAŞTİ İDDİALARI

Zindaşti, 24 Eylül 2007’de İstanbul Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanarak tutuklanmıştı. Aynı yıl FETÖ’den firari Zekeriya Öz’e ifade verdikten sonra, ‘gizli tanık’ olma şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. 2014 yılında kızı Arzu Şerif Zindaşti bir suikast sonucu öldürülmüş, Zindaşti de polise başvurarak saldırının kendisine yönelik olduğunu ve bir ‘uyuşturucu hesaplaşması’ olduğunu öne sürmüştü. Kızının öldürülmesinin ardından Küçükçekmece’de iki kişiyi öldürtmüş, yanlış hedef çıktığını görünce yeni bir infaz emri vermiş ve infaz emri verdiği adamını da Panama’da öldürtmüştü. 2017’de ise dava kapsamında azmettirici olmakla suçlanan Orhan Ünğan’ın avukatı Kudbedin Kaya’yı öldürtmüştü.

Zindaşti, 6 Nisan 2018’de adı geçen cinayet olayları ve FETÖ bağlantısı nedeniyle yeniden tutuklanmış, operasyonda dört polis de gözaltına alınmıştı. Tutuklanmasından altı ay sonra avukatı ‘tutukluluk incelemesi’ için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurmuş ve İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan Zindaşti ve üç adamını tahliye etmişti. Başsavcılık tahliyeye itiraz etmiş, İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Özkan Gürel itirazı kabul etmişti. Ancak aynı gün saat 23.30 sularında Silivri Cezaevi’nden salıverilen Zindaşti, birkaç saat içinde kayıplara karışmıştı.

Zindaşti’nin tahliye olduğu dönemde Burhan Kuzu’nun hakimlere baskı yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Kuzu, Zindaşti’yi tanımadığını belirterek iddiaları yalanlamıştı. Ancak 4 Mart 2019’da Burhan Kuzu ile Zindaşti’nin aynı masada oturduğu bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Kuzu, Zindaşti’nin yatırım ve vatandaşlık talebiyle kendisine başvurduğunu ve o dönem milletvekili olarak yardımcı olduğunu açıklamıştı.

Burhan Kuzu ve Zindaşti'nin aynı masada olduğu fotoğraf ortaya çıkmıştı

Tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki uyandırmış, Hakimler ve Savcılar Kurumu (HSK) soruşturma başlatmıştı. Tahliye kararına imza atan İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, önce Küçükçekmece Adliyesi’ne, sonra Erzurum Adliyesi’ne atanmıştı. HSK soruşturmasında Özcan, tahliye öncesi Burhan Kuzu’nun kendisini aradığını kabul etse de rüşvet aldığı iddialarını reddetmiş, herhangi bir maddi menfaat sağlamadığını ve kendisine kumpas kurulduğunu savunmuştu.

Kaynak: T24