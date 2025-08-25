AKP'li Belediyenin Ücretsiz Sağlık Hizmeti Tartışma Yarattı: Sadece Evli Çiftlere!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz check-up hizmeti sadece 30 yılı aşkın süredir evli çiftleri kapsıyor. Evli olmayan vatandaşlar kapsam dışında bırakılırken, uygulama 'eşitlik' eleştirilerinin merkezine oturdu. Vatandaşlar, sağlık uygulamalarında ayrımcılığın olmaması gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin “Hayatta ve sağlıkta birliktelik” anlayışıyla başlattığı ücretsiz check-up hizmeti yalnızca 30 yılı aşkın süredir evli olan çiftleri kapsıyor. Belediye, evli olmayan ya da yeni evli olan vatandaşları kapsam dışında bıraktı. Söz konusu uygulama, sosyal hizmetlerde eşitlik eleştirilerine hedef oldu.

AKP'li Belediyenin Ücretsiz Sağlık Hizmeti Tartışma Yarattı: Sadece Evli Çiftlere! - Resim : 1
AKP'li belediyeden tepki çeken sağlık hizmeti

EVLİLERE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Belediyenin 2025 Aile Yılı çerçevesinde uygulamaya aldığı hizmet kapsamında evli çiftler Tıp Merkezi’nde uzman hekimler eşliğinde detaylı sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Kan tahlili, EKG, odyometri, röntgen ve diğer rutin tetkikler ücretsiz olarak yapılıyor. Uzman hekimler elde edilen sonuçları değerlendirerek muhtemel riskler hakkında bilgilendirme yapıyor.

EVLİ OLMAYANLAR KAPSAM DIŞINDA...

Ancak bu uygulama, evli olmayan bireylerin sağlık hizmetlerinden aynı biçimde yararlanamaması nedeniyle sosyal medyada ve kamuoyunda tepki çekti. Vatandaşlar, belediyenin uygulamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, sağlık hakkının medeni durum fark etmeksizin herkese eşit sunulması gerektiğini vurguluyor.

AKP'li Belediyenin Ücretsiz Sağlık Hizmeti Tartışma Yarattı: Sadece Evli Çiftlere! - Resim : 2
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 30 yılı aşkın süredir evli olanlara ücretsiz check-up hizmeti başlattı

Belediye yetkilileri ise programın amacının aile kurumunu ve uzun süreli birliktelikleri desteklemek olduğunu savunuyor. Yine de vatandaşlar, özellikle yalnız yaşayan yaşlılar, bekar yetişkinler ve boşanmış bireyler için benzer ücretsiz sağlık hizmetlerinin sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sakarya AKP
