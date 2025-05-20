Kampanyada Çifte Standart! THY'den Diyarbakır ve Batman’a Uçuş Var, İndirim Yok... Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Ayrımcılık' Tepkisi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Hava Yolları'nın 19 Mayıs'a özel bilet kampanyasında Diyarbakır ve Batman illerinin kapsam dışı bırakılmasına tepki gösterdi. Tanrıkulu, "Bu açık bir ayrımcılıktır. THY'yi uyarıyorum, bu hatadan dönün" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Hava Yolları'nın (THY) 19 Mayıs kampanyasına yönelik sert bir açıklama yaptı. Tanrıkulu, kampanyada Diyarbakır ve Batman illerinin kapsam dışı bırakıldığını belirterek, THY'yi ayrımcılıkla suçladı.

THY'nin duyurduğu kampanya kapsamında, 1 Ekim - 30 Kasım 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için 19 - 21 Mayıs tarihleri arasında alınan biletlerde, İstanbul merkezli tek yön uçuşların 919 TL olduğu duyurulmuştu. Ancak Tanrıkulu'nun paylaştığı bilgilere göre, bu fırsat Diyarbakır ve Batman illerine uygulanmıyor.

Kampanyada Çifte Standart! THY'den Diyarbakır ve Batman’a Uçuş Var, İndirim Yok... Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Ayrımcılık' Tepkisi - Resim : 1

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Tanrıkulu, sistemi test ettiğini belirterek şunları söyledi:

"İstanbul - Gaziantep, İstanbul - Sivas, İstanbul - Şanlıurfa gibi birçok hatta 919 TL'ye bilet alınabiliyor. Ama İstanbul - Diyarbakır ya da İstanbul - Batman hatlarında bilet fiyatı 3449 TL çıkıyor. Kampanyaya sadece bu iki il dahil edilmemiş."

'AYRIMCILIK YAPMAYIN'

Tanrıkulu, THY yönetimine çağrıda bulunarak, kampanyanın Diyarbakır ve Batman'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi ve ek süre tanınmasını önerdi:

"Bu açıkça ayrımcılıktır. Hemşehrilerimiz haklı olarak tepki gösteriyor. THY'yi uyarıyorum: Bu yanlıştan dönün, tüm vatandaşlara eşit davranın. Kampanyaya tüm illeri dahil edin."

Tanrıkulu ayrıca, konuyu gündeme taşıyan vatandaşlara da teşekkür etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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