Akademisyen Cenk Yiğiter'e Evinin Önünde Silahlı Saldırı
Barış Akademisyeni Cenk Yiğiter evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yiğiter, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilmişti.
Akademisyen ve avukat Cenk Yiğiter silahlı saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yiğiter, saldırının evinin önünde gerçekleştiğini duyurdu.
Ambulans beklediğini belirten Yiğiter hayati tehlikesinin ise olmadığını ifade etti.
Cenk Yiğiter sosyal medya paylaşımında, "Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok ambulans bekliyorum" dedi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku'nda araştırma görevlisi olarak görev yapan Cenk Yiğiter, barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle 2017’de, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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