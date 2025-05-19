Çocuk Parkını Kana Buladılar! 1 Ölü, 1'i Çocuk 3 Yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir parka gelen maskeli iki saldırgan, bankta oturan gençlere silahla ateş açtı. Saldırıda 21 yaşındaki Fatih Kırmızıdemir hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kurşunlardan biri parkta oyun oynayan 6 yaşındaki Mustafa Ş.’ye de isabet etti.

PARKI KANA BULADILAR!

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan parkta dün saat 16.30 sularında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, yüzleri kapalı iki kişi parka gelerek bankta oturan 5 kişiye doğru silahlarla ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Fatih Kırmızıdemir, Utku K. (16), Yüksel E. (22) ve parkta oynayan Mustafa Ş. (6) yaralandı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Fatih Kırmızıdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

Saldırı anına tanıklık eden Kerim Kurani, "Maskeli 2 kişi geldi. Parkta arkadaşlar oturuyordu. Gelip sıktılar arkadaşlarımıza. 3 kişi yaralandı. 1 kişi de buraya doğru koşarken sıktılar, karnına geldi, karnından vuruldu. Araca binip kaçtılar. Parkta oynayan 1 çocuk da omzundan vurulmuş galiba" dedi.

Polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaparken, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA