Bakan Memişoğlu, Pakistanlı Mevkidaşı Mustafa Kamal ve Heyetiyle Görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi için bulunduğu Cenevre'de Pakistan Sağlık Bakanı Syed Mustafa Kamal ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Memişoğlu, paylaşımında, "78'inci Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle bulunduğumuz Cenevre'de, dost ve kardeş Pakistan'ın Sağlık Bakanı Sayın Syed Mustafa Kamal ve beraberindeki heyet ile görüştük. Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü ve güçlü tarihi ilişkiler bağlamında sağlık alanındaki iş birliklerimizi ele aldık. İkili görüşmelerimizin sağlık alanındaki iş birliklerimizi daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA