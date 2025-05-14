Bakan Memişoğlu'ndan Gündem Olan 'Kilo Kontrolü' Uygulaması Hakkında Açıklama: Toplum Sağlıklı Kalmalı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde başlatılan vücut kitle indeksi ölçümleri uygulamasına ilişkin konuştu. Memişoğlu, "Toplum sağlıklı kalmalı, biz sağlıklı toplum için, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, vatandaşların sağlığı için 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtmişti.

Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan programla sağlık personelinin, vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurmuştu. Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin tespit edilerek gerekli sağlık birimlerine yönlendirileceğini ifade etmişti.

Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilecek olan AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusunu cevapladı.

Boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri uygulamasının sorulması üzerine Bakan Memişoğlu, uygulamanın farkındalık oluşması amacıyla yapıldığını ifade etti.

Memişoğlu, "Toplum sağlıklı kalmalı, biz sağlıklı toplum için, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz. Onun için bu farkındalığı kilo, bağımlılık ve sezaryen anlamında da söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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