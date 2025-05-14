Yeneroğlu'ndan Bakan Fidan'a: Yurt Dışındaki Vatandaşa Verilen Sözler Neden Tutulmadı?

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hükümetin 2023 seçimlerinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdiği sözlerin yerine getirilmediğini belirterek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a kapsamlı bir soru önergesi sundu.

Yeneroğlu, Almanya'da çifte vatandaşlık hakkı tanınmasına rağmen Türk vatandaşlığına dönüşlerin beklentinin çok altında kaldığını, bunun nedeninin araştırılmadığını söyledi. Dövizle askerlik bedelinin yüksekliği nedeniyle gençlerin Türk vatandaşlığından çıktığını belirten Yeneroğlu, bu konuda bir düzenleme olup olmadığını sordu.

Ayrıca, yurt dışında askerlik yapanların hizmetlerinin Türkiye'de tanınması, gezici konsolosluk hizmetlerinin artırılması, dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması gibi birçok vaadin ya hayata geçirilmediğini ya da geri adım atıldığını ifade etti.

Konsolosluk hizmetlerinde dijitalleşme, kadro eksiklikleri, yurt dışındaki gençlerin kamu kurumlarında istihdamı ve uluslararası kuruluşlarda Türk temsilinin artırılması gibi konularda somut adım beklediğini belirten Yeneroğlu, daha önce verdiği soru önergelerinin süresinde yanıtlanmamasını da eleştirdi.

CEVAP BEKLEYEN 9 SORU

Yeneroğlu şu soruları Bakan Fidan’a yöneltti:

1. Çifte vatandaşlık hakkının desteklenmesi kapsamında bugüne kadar hangi yasal ve diplomatik adımlar atılmıştır? Örneğin, Almanya’da çifte vatandaşlık hakkının tanınmasından sonra geçen yaklaşık bir yıllık sürede yalnızca 25.387 kişinin Türk vatandaşlığına geçtiği görülmektedir. Oysa yaklaşık 500 bin kişilik bir potansiyel bulunmasına rağmen geçişlerin bu denli sınırlı kalmasının nedeni nedir? Vatandaşlığa geçişlerin artırılması amacıyla hangi somut çalışmalar yürütülmektedir? Çifte vatandaşlık imkânı tanıyan tüm ülkelerde vatandaşlığa geçme hakkına sahip kişi sayısı kaçtır ve şimdiye kadar bu haktan kaç kişi yararlanmıştır? Yurt dışında yaşayan gençlerin, yalnızca yüksek dövizle askerlik bedeli nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmalarını önlemeye yönelik olarak Millî Savunma Bakanlığı ile eşgüdüm içinde dövizle askerlik bedelinin düşürülmesi yönünde herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

2. Yurt dışında yaşadıkları ülkelerde askerlik yapanların askerliklerinin ülkemizde tanınması kapsamında hangi ülkelerle ikili anlaşmalar yapılmıştır veya yapılması planlanmaktadır? Söz konusu vaadin hayata geçirilmesi için bugüne kadar hangi somut adımlar atılmıştır? Yürütülen çalışmalara ilişkin herhangi bir takvim bulunmakta mıdır?

3. Bakanlığınız faaliyet raporları incelendiğinde 2023 yılında 73 olan gezici konsolosluk hizmeti sayısının 2024 yılında 43’e düştüğü görülmektedir. Vatandaşlarımızın büyük memnuniyet duyduğu ve artırılmasını talep ettiği gezici konsolosluk hizmeti sayısındaki bu azalışın gerekçesi nedir? Gezici konsolosluk hizmetlerinin azaltılması, özellikle dış temsilciliklere uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızı mağdur etmemiş midir? Artırılması vaat edilen bu hizmetin aksine azaltılmış olmasını nasıl açıklıyorsunuz?

4. Konsolosluk hizmetlerinin sayısını, hızını ve kalitesini artırma vaadine ilişkin Bakanlığınızca hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir? İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir?

5. Türk vatandaşlarının uluslararası kuruluşlarda daha fazla temsil edilmesi ve etkin konumlara gelebilmesi amacıyla, Bakanlığınız tarafından üniversiteleri de kapsayan herhangi bir ortak program hayata geçirilmiş midir? Eğer böyle bir program hayata geçirilmemişse, gerekçeleri nelerdir? Söz konusu vaadin hayata geçirilmesi amacıyla Bakanlığınızın planladığı veya bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler nelerdir?

6. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik hizmet sunan kamu kurumlarında yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin istihdam oranının artırılması vaadine ilişkin Bakanlığınız tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordineli bir şekilde herhangi bir çalışma yürütülmektedir? Yürütülen çalışmalara yönelik herhangi bir takvim bulunmakta mıdır?

7. Türkiye’den gönderilen öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi amacıyla yerinden öğretmen ve din görevlisi istihdam edilmesine yönelik olarak Bakanlığınız tarafından yürütülen faaliyetler nelerdir? Öğretmen ve din görevlilerinin bu şekilde istihdam edilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmış mıdır? Bu kapsamda istihdam edilen kaç öğretmen ve din görevlisi bulunmaktadır?

8. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı (BAOKK) kapsamında yurt dışında istihdam edilmek üzere din görevlisi, öğretmen, öğretim görevlisi, öğretim üyesi ve okutman unvanlarında 3500, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt dışında sözleşmeli din görevlisi istihdamı için de 600 kadro tahsis edilmiş olup ülke ve konsolosluk bölgelerine göre bu kadroların dağılımı ile durumu (dolu/boş) nasıldır?

9. Konsolosluk işlemlerinin dış temsilciliklere gitmeden e-Devlet platformu veya www.konsolosluk.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilmesi için hangi çalışmalar yürütülmektedir? Halihazırda hangi iş ve işlemler tamamen uzaktan, internet ortamı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir? Bu sistemde yer almayan hizmetlerin sisteme entegre edilmesi için hangi çalışmalar yürütülmektedir? Yürütülen çalışmalara ilişkin bir takvim var mıdır?

10. Anayasamızın 98’inci maddesinde soru önergelerinin en geç 15 gün içinde cevaplandırılması gerektiği hüküm altına alınmışken 7/13593 esas numaralı soru önergeme aylarca cevap vermemiş olmayı anayasal sorumluluk ile nasıl bağdaştırıyorsunuz?