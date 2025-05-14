Bayrama Sayılı Gün Kala Bakanlık Uyardı! Rezervasyon Yapanların Bilmediği Hak! İptal Edilen Tatilin Parası Nasıl İade Alınır?

Hava sıcaklıklarının yeniden artması ve Kurban Bayramı tatiline sayılı gün kalması ile birlikte tatil rezervasyonları da yapılmaya başlandı.

Ticaret Bakanlığı, dolandırıcı firmalara karşı yeni bir uyarı yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ‘Sosyal medya yerine seyahat acentesinin kendi internet sitesi üzerinden satın alınmasının tercih edilmesinde fayda bulunmaktadır. Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca kayıtlı olup olmadığı araştırılmalıdır’ denildi.

Öte yandan açıklamada 2023'ten bugüne kadar 9 firma hakkında 7 soruşturma raporu düzenlendiği, 21 firma hakkındaki denetim faaliyetleri neticesinde yaklaşık 16 milyon lira idari para cezası uygulandığı, 19 firma hakkındaki denetim sürecinin ise devam ettiği belirtildi.

'TEKLİFLER SORGULANMALI'

Bakanlık vatandaşları şöyle uyardı: Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca kayıtlı olup olmadığı araştırılmalıdır.

FESİH BİLDİRİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Tüketicilerin planlanan tatillere katılamadıkları durumların da olduğuna dikkat çekilen açıklamada ‘Bu tür durumlarda, tüketicilerin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunmaktadır. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilmektedir’ denildi.

Kaynak: AA