Çocuk Yaşta 590 Bin Doğum! ‘Mahkeme Kararıyla Evlilik İstismarın Önünü Açıyor’

Çocuk yaşta gebelik ülkemizin önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili soruna ilişkin 2001-2024 yıllarını kapsayan bir verileri paylaştı. Rapora göre 590 bin 317 çocuk yaşta doğum gerçekleşti. Üstelik söz konusu doğumların 21 bin 487’si 15 yaş altında yapıldı.

İlgezdi TÜİK’in verilerinden yararlanarak hazırladığı açıklamada “Dünya Sağlık Örgütünce Adölesan Dönem olarak tanımlanan 10-19 yaş grubunda doğum yapan çocuk sayısı Türkiye’de son 24 senede 2 milyon 154 bin 939 oldu” bilgisine de yer verdi.

‘İSTİSMARIN ÖNÜ KANUN ELİYLE AÇILIYOR’

Söz konusu doğumların çocuk istismarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini açıklayan İlgezdi “Adalet sisteminin çocuğa yönelik cinsel istismarla mücadele etmek yerine, 18 yaşından küçük olduğu halde gebe kalan çocuklara evlilik izni verilmesini 'mücbir' yani zorlayıcı sebep olarak görülüyor. Böylece istismar yasa bakımından tanınarak meşrulaştırılıyor” değerlendirmesinde bulundu. İlgezdi, “Henüz çocuk yaşta olan birine mahkeme kararıyla ‘evlenebilir’ denmesi, kanun eliyle istismarın önünü açmak demektir” dedi.

‘EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE DOĞUM ORANLARI AZALDI’

CHP’li Akkuş İlgezdi, iktidarın doğum hızının düşmesine karşı verdiği ve vermeye hazırlandığı teşviklerin yetersiz olduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: “Kaba doğum hızı binde 20,3’ten 2024 yılında binde 11’e düştü. Eğitim seviyesi yükseldikçe doğum oranları da azalmaya devam ediyor. 2024’te yükseköğretim alan kadınların çocuk sayısı 1,22’ye kadar geriledi. Bu sayı okuma yazma bilmeyen ya da okul bitiremeyen kadınlarda 2,65 oldu. 2009’da 30 ilin doğurganlık hızı Türkiye ortalamasından yüksekken, 2024 yılında bu sayı 26 ile düştü” ifadelerini kullandı.

İlgezdi daha önce de çocuk istismarına ilişkin dosyaların yer aldığı verileri kamuoyuna duyurmuştu. Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerinden yararlanan İlgezdi, 2015 yılına göre 2024’te savcılıklarda açılan dosya sayısının yüzde 84, dava sayısının ise yüzde 47 arttığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi