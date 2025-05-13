TRT'ye Çıkarılan İsme Tepki Yağdı: 35 Kişinin Ölümünden Yargılanıyor...

Depremde 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 22,5 yıla kadar hapsi istenen Tarhanacı Kafe’nin sahibi ve MADO’nun ortağı Atilla Kanbur, TRT’deki “Alişan İle Hayata Gülümse” isimli programa çıktı. Kanbur'un TRT ekranlarına çıkarılması büyük tepki çekti.

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TRT'ye Çıkarılan İsme Tepki Yağdı: 35 Kişinin Ölümünden Yargılanıyor...

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binaların müteahhitleri ile binaların taşıyıcı kolonlarına zarar verdiği tespit edilen yapıların sahiplerinin yargılamaları sürüyor.

35 KİŞİYE MEZAR OLDU

Depremde yıkılan Onikişubat ilçesindeki Manolya Sitesi'nde 35 kişi hayatını kaybetti. İki bloktan oluşan sitenin yıkımıyla ilgili açılan davada, A Blok altında faaliyet gösteren Tarhanacı Kafe’nin yapıda değişiklik yaptığı ve bunun binanın çökmesine neden olan unsurlardan biri olduğu belirtildi.

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kafenin sahibi Atilla Kanbur hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Aynı zamanda dondurma markası MADO’nun da ortağı olan Kanbur, TRT'de eğlence programına çıkarıldı.

Kanbur'un TRT’de yayınlanan “Alişan ile Hayata Gülümse” programına katılması tepki çekti. Programda Alişan ile şakalaşan Kanbur, Maraş dondurması yapımıyla ilgili bilgiler verdi.

TRT'ye Çıkarılan İsme Tepki Yağdı: 35 Kişinin Ölümünden Yargılanıyor... - Resim : 1

BİLİRKİŞİ RAPORLARI DOĞRULADI

Sanık avukatlarının itirazı üzerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden yedi akademisyenin hazırladığı ikinci bilirkişi raporu da ilk raporla benzer şekilde Kanbur’un sorumluluğunu vurguladı. Buna karşın Kanbur’un halen tutuklanmamış olması kamuoyunda tepki topladı.

GEZİ PARKI'NDA DA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan, Kanbur ailesinin sahibi olduğu MADO, geçmişte Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim şubesini kapatması ve 2014’te AKP’ye destek açıklamalarıyla da gündeme gelmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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