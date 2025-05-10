Tekirdağ'ı Poyraz Vurdu! Deniz Ulaşımına Büyük Engel

Tekirdağ'da etkisini gösteren şiddetli rüzgar deniz ulaşımına engel oldu. Balıkçılar rüzgar sebebiyle denize açılamadı.

Son Güncelleme:
Tekirdağ'ı Poyraz Vurdu! Deniz Ulaşımına Büyük Engel

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, öğlen başlayan poyrazın etkisini arttırdığını söyledi.

Poyraz nedeniyle küçük balıkçı teknelerinin denize çıkamadığını belirten Pehlivanoğlu, poyrazın 2 gün etkili olmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Hakim Karşısına Çıktı: İfadeleri Ortaya Çıktı Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Hakim Karşısına Çıktı: İfadeleri Ortaya Çıktı
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
Başvuru Bile Hayal Oldu... Vize Randevusunu Sadece Simsarlar Alabiliyor! Başvuru Bile Hayal Oldu... Vize Randevusunu Sadece Simsarlar Alabiliyor!
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor
İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı
Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu
Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor
Harabe Tavuk Kümesini Eve Çevirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor Harabe Tavuk Kümesini Eve Çevirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor