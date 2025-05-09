Haklarında Soruşturma Başlatılmıştı: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Hakim Karşısına Çıkıyor
Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul Adliyesi 24. asliye ceza mahkemesinde görülecek. Ergenç ve Kocaoğlu adliyeye geldi.
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Kaynak: DHA
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