Haklarında Soruşturma Başlatılmıştı: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Hakim Karşısına Çıkıyor

Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul Adliyesi 24. asliye ceza mahkemesinde görülecek. Ergenç ve Kocaoğlu adliyeye geldi.

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Kaynak: DHA

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