CHP'den 'Çocuk İstismarı' Çıkışı, Komisyona Tepki

CHP'li Özçağdaş, çocuklara yönelik uygulanan ihmal ve istismarın ülkenin en acı, en önemli ve en utanç verici sorunlardan biri olarak tarif ederken, komisyonun 9 Ekim 2024’te tüm partilerin ortak kararı ile kurulduğunu ifade etti.

'VERDİĞİMİZ LİSTE KARŞILIK BULMADI'

Özçağdaş, CHP olarak sürecin başından bu yana yapıcı ve olumlu bir tavır sergilediklerini belirterek, gündelik siyasi tartışmalardan uzak durduklarını söyledi. Çalışmaların başlamasıyla birlikte Komisyon Başkanlığı’na 100’e yakın kurum, dernek, vakıf, uzman ve akademisyenlerden oluşan bir liste sunduklarını ifade eden Özçağdaş ancak Komisyon’un bu alandaki uzman ve STK’ları davet etmek yerine 6 uzmanı ve bugün yapılacak toplantıyı da katarak 9 kamu kurumunu davet ettiğini belirtti.

'TOPLANTIYA KATILMADIK'

Sözlerine devam eden Özçağdaş, Komisyon çalışmalarında uzmanları ve mağdur aileleri dinlemek yerine, temel olarak devlet kurumlarının sunumlarını dinler hale geldiklerini belirterek, bu konuda Komisyon Başkanlık Divanı’na yazılı ve sözlü başvuruda bulunmalarına rağmen taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle geçen hafta yapılan toplantıya katılmadıklarını hatırlattı.

'HİÇBİR SORUN YOK GİBİ DAVRANILDI'

Kamu kurumlarını ve çalışmalarını dinlemenin önemli olduğunu, yapılan güzel ve anlamlı işlerin elbette var olduğunu söyleyen Özçağdaş, iktidar tarafından ülkede her şeyin yolunda olduğunu ve hiçbir sorun yok gibi davranıldığını ancak gerçeklerin öyle olmadığını ifade etti.

Çocuklara yönelik şiddet ve istismarın sürdüğünü belirten Özçağdaş, Komisyon çalışmaları sürerken İstanbul’da katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’yi hatırlattı.

Komisyonun kurulmasına neden olan Sıla bebek davasına takip etme talebinin, Adalet Bakanlığı’nın izin vermemesi nedeniyle takip edemediklerini belirten Özçağdaş, davayı CHP Grubu olarak takip ettiklerini ifade etti.

'ÇOCUKLARIMIZI NASIL KORUYABİLİRİZ?'

Özçağdaş, birçok farklı başlıkta daha dilekçeler verdiklerini ancak bu taleplerinin de kabul edilmediğini belirterek “Sorunların tespit edilip ilgililerinden dinlenmediği, verilerin şeffaflıkla paylaşılmadığı, suçluların yeterli cezaları almadığı bir ülkede çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?” ifadelerini kullandı.

Özçağdaş, sözlerini “Büyük Atatürk’ün söylediği gibi, ‘Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir! Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek, hepimizin insanlık görevidir’ Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan bir kez daha söylemek isteriz ki; bizler her çocuğumuzun ve vatandaşımızın güvende olduğu bir Türkiye’yi kurmak için yolumuza devam edeceğiz” diyerek sonlandırdı.