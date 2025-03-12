CHP'den Bakanlığın Film Yasaklarına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, yönetmen Kazım Öz’ün "Oy’una Geldik" filmine getirilen yasağa tepki göstererek, sadece sanata değil, topluma da bir gözdağı olduğunu vurguladı. Atalar, iktidarın artık eleştirel sanat eserlerinden ve toplumun gülmesinden bile korktuğunu ifade etti.

Atalar, kültür ve sanat alanında baskıların her geçen gün arttığını ve Bakanlığın sanatı susturmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hukuksuz bir şekilde kültür emekçilerine baskı uygularken, Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili hiçbir adım atılmadığını hatırlatarak, Bakanlığın sorumluluklarını görmezden geldiğini vurguladı ve "Kartalkaya’daki otel yangınında Bakanlık hiçbir hesap vermiyor, ama kültür emekçilerine gelince hızla soruşturma açıyor" dedi.

Atalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, "Kültür emekçilerine yönelik soruşturmaları derhal durdurun! ‘Oy’una Geldik’ filmine yönelik yasak kararını geri çekin! Sanata ve emeğe yönelik baskı politikalarından vazgeçin!" dedi ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sanatın özgürlüğünü ve emekçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.