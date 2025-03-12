CHP'den Bakanlığın Film Yasaklarına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın keyfi uygulamalarına sert tepki gösterdi. Atalar, Bakanlığın sinema filmlerine gerekçesiz yasaklar koyduğunu ve sendikal haklarını kullanan kültür emekçilerini soruşturmalarla tehdit ettiğini belirtti.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
CHP'den Bakanlığın Film Yasaklarına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, yönetmen Kazım Öz’ün "Oy’una Geldik" filmine getirilen yasağa tepki göstererek, sadece sanata değil, topluma da bir gözdağı olduğunu vurguladı. Atalar, iktidarın artık eleştirel sanat eserlerinden ve toplumun gülmesinden bile korktuğunu ifade etti.

Atalar, kültür ve sanat alanında baskıların her geçen gün arttığını ve Bakanlığın sanatı susturmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hukuksuz bir şekilde kültür emekçilerine baskı uygularken, Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili hiçbir adım atılmadığını hatırlatarak, Bakanlığın sorumluluklarını görmezden geldiğini vurguladı ve "Kartalkaya’daki otel yangınında Bakanlık hiçbir hesap vermiyor, ama kültür emekçilerine gelince hızla soruşturma açıyor" dedi.

Atalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, "Kültür emekçilerine yönelik soruşturmaları derhal durdurun! ‘Oy’una Geldik’ filmine yönelik yasak kararını geri çekin! Sanata ve emeğe yönelik baskı politikalarından vazgeçin!" dedi ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sanatın özgürlüğünü ve emekçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Etiketler
CHP Kültür ve Turizm Bakanlığı Film
Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e 'Kartalkaya' Yanıtı: 'Ucu Nereye Dokunursa Dokunsun...' Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e 'Kartalkaya' Yanıtı
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan'ı MASAK'a Şikayet Etti Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanını MASAK'a Şikayet Etti
Astrolog Dinçer Güner, Fırsat Kapısından Girecek Burçları Sıraladı! Etkisi 3 Gün Sürecek Astrolog Dinçer Güner, Fırsat Kapısından Girecek Burçları Sıraladı! Etkisi 3 Gün Sürecek
Toksinleri ve Atıkları Temizler, Karaciğeri Ve Böbrekleri İyileştirir: Huş Ağacı Özünün Sağlığa Faydaları Saymakla Bitmiyor Toksinleri ve Atıkları Temizler, Karaciğeri Ve Böbrekleri İyileştirir
ÇOK OKUNANLAR
Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor 29 Yıllık Evlilik Bitiyor
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek
TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti
Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor? Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor?
İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı: Herkesi Şaşırtan Sonuç İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike!