Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e 'Kartalkaya' Yanıtı: 'Ucu Nereye Dokunursa Dokunsun...'

Adalet Bakanı Tunç, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin CHP lideri Özel'in eleştirilerine yanıt verdi. Bakan Tunç, "Sayın Özel'in neyi ifade etmek istediğini de çok iyi biliyoruz. Burada birilerini sorumluluktan kurtarma çabası varsa bu doğru değil. Ucu nereye dokunursa dokunsun rapor ortaya çıktığında kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkacak" dedi.

Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili İstanbul Üniversitesi uzmanları tarafından hazırlanan bilirkişi raporu hakkındaki soru üzerine Tunç, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu konudaki uzman akademisyenleri tarafından bilirkişi raporu hazırlanıyor. Çok kısa süre içerisinde de dosyaya sunulur. 78 canımızı kaybettik. Milletçe büyük bir acı yaşadık" dedi.

'UCU NEREYE DOKUNURSA DOKUNSUN...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili devam eden soruşturma hakkında sözlerine ilişkin de Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu polemik yapılabilecek bir konu değil. CHP Genel Başkanı 2 haftadan beri grup toplantısında bu konuyu gündeme getirerek, sanki birilerinin sorumluluktan kaçırıldığına dair bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu çok çirkin bir ifade. Bu acı konu üzerinden polemik yapmamak lazım. Yargı kendi mecrası içerisinde mutlaka sorumluları bulacaktır. Sayın Özel'in neyi ifade etmek istediğini de çok iyi biliyoruz. Burada birilerini sorumluluktan kurtarma çabası varsa bu doğru değil. Ucu nereye dokunursa dokunsun rapor ortaya çıktığında kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkacak."

Kartalkaya Faciasında Yeni Detaylar! Soruşturmanın Seyri DeğişebilirKartalkaya Faciasında Yeni Detaylar! Soruşturmanın Seyri DeğişebilirGüncel

Kartalkaya Faciasındaki İhmal Zinciri Utandırdı. Bakanlık Yetkililerinden Şok İtirafKartalkaya Faciasındaki İhmal Zinciri Utandırdı. Bakanlık Yetkililerinden Şok İtirafGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Yılmaz Tunç Özgür Özel Kartalkaya Kayak Merkezi
Son Güncelleme:
2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir? 2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir?
Araç Koltuğunuza Yakıt Tasarrufu İçin Bir Kap Su Koyun: Bu Yöntemi Kimse Bilmiyordu Araç Koltuğunuza Yakıt Tasarrufu İçin Bir Kap Su Koyun: Bu Yöntemi Kimse Bilmiyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'nin İmralı Heyetine Yeşil Işık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'nin İmralı Heyetine Yeşil Işık
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Gözaltına Alındı CHP'li Şükrü Genç Gözaltına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor 29 Yıllık Evlilik Bitiyor
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek
TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti
Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor? Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor?
İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı: Herkesi Şaşırtan Sonuç İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike!