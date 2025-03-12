Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e 'Kartalkaya' Yanıtı: 'Ucu Nereye Dokunursa Dokunsun...'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili İstanbul Üniversitesi uzmanları tarafından hazırlanan bilirkişi raporu hakkındaki soru üzerine Tunç, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu konudaki uzman akademisyenleri tarafından bilirkişi raporu hazırlanıyor. Çok kısa süre içerisinde de dosyaya sunulur. 78 canımızı kaybettik. Milletçe büyük bir acı yaşadık" dedi.

'UCU NEREYE DOKUNURSA DOKUNSUN...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili devam eden soruşturma hakkında sözlerine ilişkin de Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu polemik yapılabilecek bir konu değil. CHP Genel Başkanı 2 haftadan beri grup toplantısında bu konuyu gündeme getirerek, sanki birilerinin sorumluluktan kaçırıldığına dair bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu çok çirkin bir ifade. Bu acı konu üzerinden polemik yapmamak lazım. Yargı kendi mecrası içerisinde mutlaka sorumluları bulacaktır. Sayın Özel'in neyi ifade etmek istediğini de çok iyi biliyoruz. Burada birilerini sorumluluktan kurtarma çabası varsa bu doğru değil. Ucu nereye dokunursa dokunsun rapor ortaya çıktığında kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkacak."

Kaynak: DHA