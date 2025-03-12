Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'nin İmralı Heyetine Yeşil Işık

Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın 'silah bırakma ve fesih' çağrısı sonrası DEM Parti heyeti, siyasi partilere ikinci tur ziyaretlerine devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı heyeti randevu isterse veririm" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve sonrasında grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı; siyaset arenasında bir dönüm noktasının kapısını araladı. Yeni süreç bununla da sınırlı kalmadı. DEM Parti heyetinin İmralı görüşmeleri sonrası terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yaptı. Hemen ardından terör örgütü PKK da ateşkes ilan etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Yeni süreç DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleriyle devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diye yanıt verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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