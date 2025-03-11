Kartalkaya Faciasında Yeni Detaylar! Soruşturmanın Seyri Değişebilir

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediyor,

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 31 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

Sürece ilişkin konuşan Bolu Baro Başkanı Avukat Sinan Barut dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun 1 hafta içerisinde dosyaya dahil edileceği bilgisini veren Barut, dosyanın neredeyse yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi.

'BİLİRKİŞİ RAPORU HENÜZ HAZIR DEĞİL'

Avukatların erişimine açılan son belgeye göre sürecin büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Barut, soruşturmanın en önemli aşaması olan bilirkişi raporunun henüz mevcut olmadığını belirtti. Barut, “Son yapılan görüşmelerimizde, bilirkişi raporunun bir hafta içinde tamamlanacağı söylendi. Ondan önceki ön raporlar tamamen bakanlıkların hazırladığı raporlardı. Savcılığın bilirkişi raporu şu ana kadar dosyaya girmiş değil. Son görüşmemizde bilirkişi raporunun da 1 hafta içinde dosyaya dahil edileceği söylendi. Akabinde yaklaşık 2 hafta içinde iddianamenin tamamlanacağını öğrendik" ifadelerini kullandı.

‘MAHKEMEYE DİLEKÇEMİZİ VERECEĞİZ’

Bolu Barosu olarak mağdur ailelerin mahkemede yanında olacaklarını vurgulayan Avukat Barut, "Bizim amacımız, hukuki süreci en şeffaf şekilde takip etmek ve soruşturmaya destek sağlamaktır. Herkesin bildiği gibi, 'Geç gelen adalet, adalet değildir' Böyle büyük olaylarda toplum vicdanı açısından soruşturmanın daha hızlı yürütülüp davaların açılması gerekmekte. Hukuki süreci takip aşamasındayız. Soruşturma aşamasında dahil olmamız söz konusu değil. Ancak dava açıldıktan sonra mağdurların yanında müdafi olarak mahkemeye dilekçemizi vereceğiz" şeklinde konuştu.





Yeni gözaltıların olacağının altını çizen Barut, şunları söyledi: "Bilirkişi raporu şu anda dosya kapsamına girmedi. Eğer bilirkişi raporunda başka kişilerin kusuru bulunması durumunda yeni gözaltıların olacağı kesin. Yeni gözaltılar olacağına eminim. Dosya kapsamında halen bazı kurumlara, kişilere olay sirayet etmedi. Biz olayda ihmali olan ve bu olayın çıkmasını sağlayan veya ihmal süresiyle bu olayın çıkmasını sağlayan, çıkmasına neden olan kişiler hakkında hiç kimsenin makam mevki ayırtmaksızın yargı önünde olmasını istiyoruz"

KİŞİ BAŞINA 20 YIL HAPİS

İhmali bulunan kişilerin en az 20 yıl ile yargılanacağını aktaran Avukat Sinan Barut, "Şu ana kadar soruşturma kapsamında verilen ifadeler alınanlar, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçlamasıyla işlem yapıldı. Ancak ilerleyen süreçte suçun vasfı, kurum temsilcileri açısından görevi ihmal etmeye dönebileceği gibi orada bazı otel yetkilileri açısından suçlandığı kavram değişebilir” dedi.

OTEL YETKİLİLERİNE 'OLASI KAST' SUÇLAMASI

Avukat Sinan Barut, davada dikkat çeken bir detayı ise şu sözlerle açıkladı: “Özellikle yangın başladıktan sonra olaya hiçbir şekilde müdahale etmekte geç kalan ve kişilerin orada tahliye sürecini geciktiren, 30-35 dakika boyunca yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan otel yetkilileri için olası kast suçlamasına dönebileceği ön görülüyor. Eğer mahkeme bu olayda olası kast unsurlarının bulunduğuna kanaat getirirse, ceza miktarının kişi başına 20 yıla kadar çıkması öngörülmektedir. Başsavcılığın iddianameyi tamamladıktan sonra, yargılama süreci belirleyecektir"

Kaynak: İHA