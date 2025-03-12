Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç gözaltına alındı.

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Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Gözaltına Alındı

İstanbul ve üç ilde, terör örgütü DHKP/C'nin işçi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, terör örgütü DHKP/C'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla "İhtiyaç Komitesi" (İKOM) adında bir yapı oluşturduğu iddia edildi.

Eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de vardı.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Gözaltına Alındı - Resim : 1

Adresinde bulunamayan bulunamayan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in il dışında olduğu kaydedildi.

Soruşturma dosyasında "firari" durumda gözüken Genç'in, saat 22.00 sıralarında avukatı ile birlikte emniyete gelerek polise teslim olduğu aktarıldı.

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Kaynak: İHA

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