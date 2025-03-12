Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan'ı MASAK'a Şikayet Etti

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet etti.

Daha önce İYİ Parti’de siyaset yapan ve İBB’nin İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan İbrahim Özkan, 1 Kasım 2024 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olmuştu.

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener’den Özkan ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.

MAL VARLIĞI İNCELENSİN TALEBİ

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre Akşener, Özkan hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) şikayette bulundu. Akşener’in vekil avukatı Abdullah Gören tarafından MASAK’a yapılan şikayette Özkan’ın mal varlığının hızlı bir şekilde arttığı iddia edilirken, Özkan’ın mal varlığı, banka hesapları, ticari faaliyetleri ve mali hareketlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi talep edildi.

Kaynak: Yeni Şafak