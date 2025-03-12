Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan'ı MASAK'a Şikayet Etti

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce İBB Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan, ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olan İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet etti. Akşener, Özkan'ın hesaplarının incelenmesini istedi.

Son Güncelleme:
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan'ı MASAK'a Şikayet Etti

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet etti.

Daha önce İYİ Parti’de siyaset yapan ve İBB’nin İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan İbrahim Özkan, 1 Kasım 2024 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olmuştu.

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener’den Özkan ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İbrahim Özkan'ı MASAK'a Şikayet Etti - Resim : 1

MAL VARLIĞI İNCELENSİN TALEBİ

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre Akşener, Özkan hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) şikayette bulundu. Akşener’in vekil avukatı Abdullah Gören tarafından MASAK’a yapılan şikayette Özkan’ın mal varlığının hızlı bir şekilde arttığı iddia edilirken, Özkan’ın mal varlığı, banka hesapları, ticari faaliyetleri ve mali hareketlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi talep edildi.

Meral Akşener'in Son Hali Ortaya Çıktı: 8 Ayda Büyük DeğişimMeral Akşener'in Son Hali Ortaya Çıktı: 8 Ayda Büyük DeğişimSiyaset
AKP İddiası Gündem Olmuştu! Meral Akşener Cephesinden İlk Açıklama GeldiAKP İddiası Gündem Olmuştu! Meral Akşener Cephesinden İlk Açıklama GeldiSiyaset

Kaynak: Yeni Şafak

Etiketler
MASAK Meral Akşener İYİ Parti Ekrem İmamoğlu İbrahim Özkan
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'nin İmralı Heyetine Yeşil Işık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'nin İmralı Heyetine Yeşil Işık
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Gözaltına Alındı CHP'li Şükrü Genç Gözaltına Alındı
Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e 'Kartalkaya' Yanıtı: 'Ucu Nereye Dokunursa Dokunsun...' Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e 'Kartalkaya' Yanıtı
DEM Parti'nin Siyaset Turunda İkinci Gün: TİP Görüşmesi Sona Erdi DEM Parti'nin Siyaset Turunda İkinci Gün
Astrolog Dinçer Güner, Fırsat Kapısından Girecek Burçları Sıraladı! Etkisi 3 Gün Sürecek Astrolog Dinçer Güner, Fırsat Kapısından Girecek Burçları Sıraladı! Etkisi 3 Gün Sürecek
2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir? 2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir?
ÇOK OKUNANLAR
Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor 29 Yıllık Evlilik Bitiyor
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek
TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti
Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor? Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor?
İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı: Herkesi Şaşırtan Sonuç İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike!