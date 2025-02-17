Meral Akşener'in Son Hali Ortaya Çıktı: 8 Ayda Büyük Değişim

Yerel seçim hezimetinin ardından genel başkanlığı bırakan Meral Akşener, gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Akşener'in son hali ortaya çıktı.

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Meral Akşener'in Son Hali Ortaya Çıktı: 8 Ayda Büyük Değişim

31 Mart’ta yaşanan yerel seçim hezimetinin ardından yeniden genel başkanlığa aday olmayan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa etmişti. Akşener’in 5 Haziran 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme ise Türkiye siyasetinde büyük tartılmalar yaratmıştı.

Erdoğan ile görüşmesinin ardından pek fazla ortalarda görünmeyen Akşener’in son hali ortaya çıktı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, eski lideri Akşener’i ziyaret etti ve ziyaretinden bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştı.

Meral Akşener'in Son Hali Ortaya Çıktı: 8 Ayda Büyük Değişim - Resim : 1

Uçak paylaşımında, Akşener’in ‘dualarını aldığını’ söyleyerek, “Kendisi çok iyi, medeniyet yollarının taşlarını yorulmadan döşeyen tüm cesurlara selamı var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Meral Akşener İYİ Parti Recep Tayyip Erdoğan
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