GBT Uygulamalarında Şiddet İddiası Meclis Gündeminde

DEM Partili vekiller Şırnak'ta son dönemde, GBT uygulaması sırasında artan şiddet iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Söz konusu iddialar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soruldu.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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GBT Uygulamalarında Şiddet İddiası Meclis Gündeminde

DEM Parti Şırnak milletvekilleri Ayşegül Doğan, Newroz Uysal Aslan ve Mehmet Zeki İrmez, Şırnak merkez ve ilçelerinde emniyet mensuplarının GBT uygulaması esnasında vatandaşlara şiddet uyguladığı iddialarının artmasını Meclis gündemine taşıdı.

10 Mart 2025’te meydana gelen bir olayı örnek veren DEM Partili vekiller, GBT sırasında emniyet mensuplarının bir gençle tartışmaya girmesinin ardından darp ettiğini ardından olay yerine çok sayıda polis takviye edildiğini söyledi.

Polis güçlerinin vatandaşları tehdit ettiğini öne süren milletvekilleri, olayda adı geçen vatandaşlarının gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ancak olaya karışan polisler hakkında işlem yapılmadığına dikkat çekti.

'KOLLUK HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI MI?'

DEM Parti milletvekilleri şunları yöneltti:

1) Şırnak’ın Silopi ilçesinde gerçekleşen olaya ilişkin kolluk hakkında adli veya idari soruşturma açılmış mıdır?

2) Yurttaşı işkenceye varan bir şekilde gözaltına almaya çalışan, hakaret ve küfürler eden polis memurunu görevden alacak mısınız?

3) Görüntülerde darp, hakaret, küfürle göz altına alınmaya çalışıldığı görülen yurttaş hakkında daha önce verilmiş bir gözaltı kararı var mıdır? Var ise gerekçesi nedir?

4) Son beş yılda Şırnak ve ilçelerinde kolluğun kötü muamele, şiddet ve/veya işkence uyguladığı gerekçesi ile bakanlığınıza yapılmış şikâyet ile adli makamlara yapılmış suç duyurusu sayısı kaçtır?

5) Son beş yılda Şırnak ve ilçelerinde kolluğun kötü muamele, şiddet ve/veya işkence uyguladığı gerekçesi ile hakkında soruşturma açılmış kolluk görevlilerinden kaçı görevden alınmıştır?

Kaynak: Haber Merkezi

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Şırnak DEM Parti
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