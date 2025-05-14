Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' Gözaltıları... 15 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

"Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir" diyen ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne davet edilmesini protesto eden öğrencilerde 97'si gözaltına alınmıştı. 82 öğrenci serbest bırakıldı, 15'i adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' Gözaltıları... 15 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan Nureddin Yıldız’ın üniversiteye davet edilmesini protesto etti. Protestolar sırasında polis müdahalesiyle 97 kişi ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Gece saatlerinde emniyette ifadeleri alınan 82 kişi serbest bırakılırken, T24 muhabiri Can Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi.

NUREDDİN YILDIZ NE DEMİŞTİ?

İlahiyatçı Nureddin Yıldız 2015 yılında katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Kuran’a iman eden bütün Müslümanlara göre, evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur."

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' Protestosuna Polis Müdahalesi: Çok Sayıda Öğrenci GözaltındaBoğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' Protestosuna Polis Müdahalesi: Çok Sayıda Öğrenci GözaltındaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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