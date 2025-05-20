Ankara'da Yeni Dönem: Üç Güzergaha Metrobüs Geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte toplu taşımanın kalitesini artırmak ve şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla, EGO Genel Müdürlüğü filosuna modern ve yüksek kapasiteli metrobüsler eklemeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, yeni nesil metrobüsler çift körüklü yapısıyla dikkat çekiyor. Toplam 25 metre uzunluğundaki bu araçlar, 270'ten fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Araçlarda 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesi de yer alacak, böylece erişilebilirlik açısından da önemli bir adım atılmış olacak.

SÜRÜCÜLERE EĞİTİM VERİLİYOR

Metrobüsler; tam otomatik şanzıman, sürücü ve yolcular için ayrı klimalı kabinler, USB şarj üniteleri, bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme sistemleri ve acil tahliye donanımları gibi ileri teknoloji özelliklerle donatılıyor. Sürücülerin bu yeni araçlara tam anlamıyla hâkim olabilmesi için kapsamlı teknik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

ÜÇ YENİ GÜZERGÂH PLANLANIYOR

Yeni metrobüslerin hizmet vereceği güzergâhlar için fizibilite çalışmaları sürüyor. Planlanan hatlar şu şekilde:

Yenikent – Ulus – Karapürçek

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Protokol Yolu – Konya Yolu – Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ovacık Mahallesi – Etlik Caddesi – Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü

BİR METROBÜS TEST SÜRÜŞÜ YAPIYOR

Bu güzergâhlarla hem üniversite kampüslerine hem de yoğun nüfuslu semtlere hızlı ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Şu anda bir adet metrobüs, test sürüşleri kapsamında Ankara’nın çeşitli cadde ve bulvarlarında deneniyor. Bu testler, hem güzergâh verimliliğini ölçmek hem de araçların performansını değerlendirmek için önemli veriler sağlayacak.