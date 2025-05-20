Bursa’da Büyük Ulaşım Krizi! İşçiler Greve Gitti, Metro Stajyerlere Kaldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) personelleri belediye ile anlaşamadıklarını belirterek greve gitme kararı aldı. Personelin iş bırakması sonrasında bazı noktalarda seferler aksadı, trafik kilitlendi. Seferlerin stajyerler tarafından yapıldığı bildirildi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Söz konusu kriz sonrasında açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Ankara ve Konya'nın da vermiş olduğu aylık bedellerin üzerinde bir ücret vererek yine de sendikayı ikna edemedik. Maalesef sendikanın tutumundan dolayı da greve gitmek zorunda kalındı’ dedi.

'SENDİKAYI İKNA EDEMEDİK'

BURULAŞ ile anlaşma sağlanamadığını duyuran Bozbey, şunları söyledi: Biz bu grevi asla istemedik. İstememiz asla mümkün değil. Biz işçimizin yanındayız. Onların yaşam standartlarını yukarıya çekmek için elimizden geleni yaptık. Olağanüstü şartlara rağmen biz gerekeni yaptık, sendikayı ikna edemedik. Kısa süre içerisinde bu grev tamamlanır. Bursalı hemşerilerimiz nefes alır. İsteğimiz grevin bir an önce sona ermesi. Bunun için çaba gösteriyoruz. Sendika maalesef başka şeyler düşünüyor olabilir. Ancak onun da takdirini çalışanlarımıza ve Bursa halkına bırakıyorum.

HANGİ GÖREVLİYE NE KADAR MAAŞ VERİLDİ?

Bozbey, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretleri ise şöyle açıkladı: Tren sürücülerimize net 73 bin 886 TL, bakım formenlerimize net 79 bin 576 TL, şoförlerimize net 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerimize ise net 50 bin 508 TL'dir. 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler ise; tren sürücülerimize net 84 bin 237 TL, bakım formenlerimize net 90 bin 951 TL, şoförlerimize net 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerimize net 56 bin 637 TL'dir.

Kaynak: İHA