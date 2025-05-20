Tehlike Kapıdan Döndü! Türkiye, 4 Ülkenin Ürününü Geri Gönderdi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, zararlı organizmalar ve bitki sağlığı riskleri nedeniyle ABD, İtalya, Belarus ve Polonya menşeli ürünlerin Türkiye’ye girişi engellendiğini belirtti. Ürünlerin tamamının mahreç ülkelere iade edildiği bildirildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Tehlike Kapıdan Döndü! Türkiye, 4 Ülkenin Ürününü Geri Gönderdi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye sınır kapılarında yapılan denetimlerde uygunsuz bulunan bazı tarım ve orman ürünlerinin ülkeye girişine izin verilmediğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, çeşitli ülkelerden ithal edilmek istenen ürünlerde bazı zararlı organizmaların ve bitki sağlığı risklerine rastlanması üzerine, söz konusu ürünler mahreç ülkelerine iade edildi.

4 ÜLKENİN ÜRÜNÜ REDDEDİLDİ

İskenderun Limanı’ndan ülkeye sokulmak istenen ABD menşeli 19 bin 510 kilogram ham pamuk, yapılan fiziksel muayene sonucunda çekirdek kalıntısı içerdiği gerekçesiyle giriş izni alamadı. Ürün, bitki sağlığı kurallarına aykırılık nedeniyle menşe ülkesine geri gönderildi.

Edirne sınır kapısından Türkiye’ye sokulmak istenen İtalya menşeli 611 adet süs bitkisi ise "Arecastrum romanzoffianum" ve "Chamaerops humilis" isimli zararlılarla bulaşık olduğu tespit edilince, ithalat süreci durdurularak ürünler iade edildi.

Ardahan'da gerçekleştirilen kontrollerde ise Belarus'tan getirilen 78,08 metreküp kereste, Monochamus spp. zararlısını taşıdığı gerekçesiyle ülkeye alınmadı.

Yine Edirne üzerinden Türkiye’ye sokulmak istenen Polonya menşeli 20 bin 160 kilogram taze elmalarda ise zararlı risk analizinin sonuçlanmaması nedeniyle ithalat reddedildi ve ürünler mahrecine iade edildi.

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