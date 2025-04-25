İtalya'dan Türkiye'ye Getirildi, İstanbul'da Tespit Edildi: Bakanlık Harekete Geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, yurt dışından ithal edilen çeşitli ürünlere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Yurt dışında ithal edilerek Türkiye’de piyasaya sunulmak istenen ürünlerde denetimler gerçekleştiren Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu ürünlerden aldıkları numuneler üzerinde yaptıkları işlemlerle ürünlerin sağlıklı olup olmadığını kontrol ediyor.

İTALYA MENŞEİLİ ÜRÜNDE BULAŞI ÇIKTI

Bu kapsamda son olarak, İstanbul’a yurt dışından getirilen İtalya menşeili dört adet süs bitkisinde alınan numunelerin “Meloidogyne spp” ile bulaşık bulunması dolayısıyla bu ürünlerin mahrecine iade edilmesine karar verildi.

📍İstanbul

🚫Ülkemize girişi yapılmak istenen 🇮🇹İtalya menşeli 4️⃣ adet 🌳 süs bitkisi @inspektorler imizce yapılan kontroller ve alınan numunenin “Meloidogyne spp” ile bulaşık bulunmasından dolayı mahrecine iade edilmiştir. @TCTarim — Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) April 24, 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN SAĞLIK DENETİMLERİ

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağlık alanındaki denetimleri bununla sınır kalmıyor. Bakanlık Türkiye genelinde yaptığı denetimlerde taklit-tağşiş yapılan ya da halk sağlığını tehdit ettiği tespit edilen ürünleri ilgili internet sitesi üzerinden açıklayarak kamuoyuyla paylaşıyor; bu ürünlere dair farkındalık oluşturulması için bilgilendirmelerde bulunuyor.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN DENETİMLER

Bununla birlikte Ticaret Bakanlığı da ‘Güvensiz Ürün’ adlı internet sitesi aracılığıyla, özellikle çocuklara yönelik olarak imal edilen ürünleri yaptığı denetimlerde sağlık tehdidi barındıran ürünleri açıklıyor.

Bakanlık genellikle ifşa edilen ürünler hakkında piyasadan toplatma ve üretimini durdurmaya yönelik yaptırımlarda da bulunuyor.