Ünlü Tatil Rotasını Saran Sessiz Tehlike! Ölümcül Hastalık Dirildi, Seyahat Eden Herkes Risk Altında

Özellikle tropikal ülkelerde yeniden yükselişe geçen sıtma hastalığı dünyayı alarma geçirdi. Prof. Dr. Bahadır Ceylan, sıtmanın tedavi edilmediği takdirde çoklu organ yetmezliğine sebep olabileceğini belirterek, tropikal ülke seyahatlerinde bu hastalığa dikkat edilmesi için uyardı.

Prof. Dr. Bahadır Ceylan, son dönemlerde vaka sayısında artış görülen sıtma hastalığı için tek tek uyardı. Afrika ve Asya’yaya seyahat edenleri özellikle uyaran Ceylan, sıtmanın özellikle tropikal bölgelerde yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

Ceylan, yüksek ateşle başlayan hastalığın tedavi edilmezse çoklu organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı.

'TÜRKİYE, YOK EDEN ÜLKELERDEN BİRİ'

Sıtmanın yalnızca insanlardan insanlara bulaştığını ve bu bulaşta sivrisineklerin aracılık ettiğini belirten Prof. Dr. Ceylan, şunları söyledi: Anofel ismi verilen sivrisinek, bataklık, nehir ve su birikintilerinin olduğu bölgelerde çoğalıyor. Türkiye’de de bu sivrisinek türü bulunduğu için geçmişte sıklıkla sıtma vakalarına rastlanıyordu. Ancak insanlardaki hastalığın tedavisi ve kontrol altına alınmasıyla Türkiye sıtmayı yok eden ülkelerden biri haline geldi.

'HÜCRELERİ PARÇALIYOR'

Türkiye’de görülen sıtma vakalarının çoğunun, tropikal ülkelerden gelen kişilerde tespit edildiğini aktaran Ceylan ‘Sıtma, 40 dereceye varan yüksek ateşle seyrediyor. Bu ateş, parazitin çoğalması ve hücreleri parçalaması sonucu gelişiyor. Parazit, bağışıklık sistemimizi şiddetle uyarıyor ve aşırı tepki sonucu vücut kendi organlarına zarar veriyor. Kalp, akciğer, karaciğer ve böbreklerde yetmezlik gelişiyor. Bu nedenle yurt dışından dönen herkesin, titreme ve ateş gibi belirtiler yaşaması halinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor’ dedi.

'ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR'

Ceylan, hastalığın tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekerek ‘Sıtma parazitini ortadan kaldıracak ilaçlara hızlı şekilde başlanmalı. Aksi takdirde çoklu organ yetmezliği, şok tablosu ve ölümle sonuçlanan bir zincir başlayabilir. Bu yüzden özellikle tropikal bölgelere seyahat edenlerin belirtileri dikkate alarak bilinçli davranması gerekiyor’ dedi.

Tropikal iklimin görüldüğü ülkeler ise şöyle: Arabistan, Madagaskar, Pasifik Adaları, Orta Amerika, Meksika, Kuzey Arjantin, Kuzey Şili, Endonezya, Filipinler, Kuzey Avustralya

Kaynak: İHA